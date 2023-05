Shakira ha sorprès tothom en la publicació del videoclip de l’última cançó, Acróstico. La cantant colombiana ha escrit un text molt tendre en honor als seus fills abans del viatge cap a la nova vida a Miami. En les imatges que s’acaben d’estrenar, tots tres s’acomiaden d’una casa familiar d’Esplugues que apareix totalment buida i amb un munt de capses de trasllat. Davant del piano, Shakira canta una oda a l’amor cap a Milan i Sasha i, sorprenentment, els fills se li uneixen tocant l’instrument amb ella i atrevint-se a cantar per primer cop en públic.

El petit, el Sasha, ha meravellat amb una molt bona veu: dolça i afinadíssima mentre fa uns girs molt professionals per a la seva edat. El germà gran, per la seva banda, canta una miqueta menys però també demostra haver heretat el talent musical de la mare. Mentrestant, es pot veure Shakira mirant-los embadalida i amb una cara d’orgull molt maca abans d’abraçar-los i fer-los molts petons.

Per si no n’hi hagués prou, la cantant ha aplaudit en un post d’Instagram tot el que han après els fills en el terreny musical: “Aquest any Milan ha escrit cançons que m’han arrancat llàgrimes d’emoció i Sasha ha dedicat hores en el piano, tot descobrint la seva veu. Ambdós han compartit el meu costat a l’estudi i en sentir aquesta cançó dedicada a ells, m’han demanat formar-hi part. L’han sentit i interpretat per ells mateixos i per a ells mateixos, amb la passió i el sentiment d’aquell que té la música a dins. Milan i Sasha, és tan maco veure com obriu les vostres ales per començar a realitzar els vostres somnis!”, escriu una mare clarament orgullosa dels seus petits.

Shakira, orgullosa del talent musical del fill petit | Instagram

Shakira abraça els fills en un videoclip molt emotiu

Les imatges més destacades d’aquest videoclip tenen com a protagonistes els fills de Shakira i Gerard Piqué, com dèiem. Es veu l’interior de la casa familiar d’Esplugues, plena de caixes amb tot el que s’han endut cap a la nova vida a Miami. Els llums de cada habitació van apagant-se mentre ells s’hi acomiaden davant del piano, l’eix central d’un dels vídeos més tendres i personals de la cantant colombiana.

El Milan també canta en un moment de la cançó | Youtube

Shakira i els fills s’abracen abans d’abandonar la casa familiar | Youtube

La Shakira canta amb les caixes del trasllat darrere | Youtube

La cançó serà tot un èxit, sobretot ara que l’ha aprofitat per descobrir al món el talent musical de dos nens que podrien seguir els seus passos en la música quan creixin una mica més. De moment s’ha vist molta eufòria a través de les xarxes socials gràcies a què hagi obert aquesta faceta desconeguda de la seva vida més íntima i familiar.