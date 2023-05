Shakira ha sorprendido a todo el mundo en la publicación del videoclip de su última canción, Acróstico . La cantante colombiana ha escrito un texto muy tierno en honor a sus hijos antes del viaje hacia la nueva vida a Miami. En las imágenes que se acaban de estrenar, los tres se despiden de una casa familiar de Esplugues que aparece totalmente vacía y con un montón de cajas de mudanza. Ante el piano, Shakira canta una oda al amor hacia Milan y Sasha y, sorprendentemente, los hijos se le unen tocando el instrumento con ella y atreviéndose a cantar por primera vez en público.

El pequeño, Sasha, ha maravillado con una muy buena voz: dulce y muy afinada mientras hace unos giros muy profesionales para su edad. El hermano mayor, por su parte, canta un poquito menos, pero también demuestra haber heredado el talento musical de la madre. Mientras tanto, se puede ver a Shakira mirándolos embobada y con una cara de orgullo muy bonita antes de abrazarlos y darles muchos besos.

Por si no fuera poco, la cantante ha aplaudido en un post de Instagram todo lo que han aprendido sus hijos en el terreno musical: «Este año Milan ha escrito canciones que me han arrancado lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido mi lado en el estudio y al oír esta canción dedicada a ellos, me han pedido formar parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento de aquel que tiene la música adentro. Milan y Sasha, ¡es tan bonito ver como abrís vuestras alas para empezar a realizar vuestros sueños!», escribe una madre claramente orgullosa de sus pequeños.

Shakira, orgullosa del talento musical del hijo pequeño | Instagram

Shakira abraza a sus hijos en un videoclip muy emotivo

Las imágenes más destacadas de este videoclip tienen como protagonistas a los hijos de Shakira y Gerard Piqué, como decíamos. Se ve el interior de la casa familiar de Esplugues, llena de cajas con todo lo que se han llevado hacia la nueva vida a Miami. Las luces de cada habitación van apagándose mientras ellos se despiden ante el piano, el eje central de uno de los videos más tiernos y personales de la cantante colombiana.

Milan también canta en un momento de la canción | YouTube

Shakira y sus hijos se abrazan antes de abandonar la casa familiar | YouTube

Shakira canta con las cajas del traslado detrás | YouTube

La canción será todo un éxito, sobre todo ahora que la ha aprovechado para descubrir en el mundo el talento musical de dos niños que podrían seguir sus pasos en la música cuando crezcan algo más. De momento se ha visto mucha euforia a través de las redes sociales gracias a que haya abierto esta faceta desconocida de su vida más íntima y familiar.