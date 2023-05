Gerard Piqué podria estar molt enfadat per la publicació de l’últim videoclip de Shakira. La cantant ha creat un tema d’amor cap als fills molt i molt tendre, el que ha acompanyat d’un vídeo en el qual se’ls sent cantar amb ella per primera vegada mentre la casa familiar d’Esplugues va buidant-se darrere seu. Mai no s’havia sentit la veu -i bona afinació- dels petits en públic, una exposició amb la qual el seu pare podria no estar d’acord.

La periodista Lorena Vázquez assegura que l’exfutbolista del Barça no ha donat el seu consentiment: “El que més em sorprèn és que si els teus fills apareixen així, hauries de demanar permís a l’altre progenitor. En aquest cas, Gerard Piqué ha sabut que els fills participaven en aquest videoclip quan el vídeo ha sortit a la llum. Ell no ho sabia i tampoc no se li havia demanat permís o autorització. Els fills tampoc no li havien comentat res”.

“No sé si està disgustat o no, però el seu entorn més proper assegura que no sabia absolutament res sobre aquesta participació”, assegura en unes declaracions bomba que podrien donar peu a una altra guerra entre Shakira i Gerard Piqué.

L’advocada de Shakira nega que hi hagi tensió amb Gerard Piqué

Mentrestant, l’advocada de Shakira ha parlat amb Europa Press sobre el tema i ha aportat una versió totalment diferent. El primer que ha volgut deixar clar és que actualment la relació entre la cantant i el futbolista és bona: “La situació entre ells ara és estupenda, no tinc notícies sobre que vagi res malament. Tot s’ha arreglat i tot està bé. Ell va cap allà a visitar els nens i tot funciona, ara pot descansar. El que fa Shakira sempre està ben fet i els nens estan preservats en tot moment“.

Veritat o mentida, de moment la versió de Gerard Piqué és una incògnita perquè no ha volgut parlar sobre el tema públicament. Si està enfadat per aquesta utilització dels nens o no, caldrà esperar a la filtració que faci alguna font propera per saber-ho del cert.