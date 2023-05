Gerard Piqué podría estar muy enfadado por la publicación de el último videoclip de Shakira. La cantante ha creado un tema de amor hacia sus hijos muy y muy tierno, lo que ha acompañado de un video en el que se los escucha cantar con ella por primera vez mientras la casa familiar de Esplugues va vaciándose detrás de ellos. Nunca se había oído la voz -y buena afinación- de los pequeños en público, una exposición con la que su padre podría no estar de acuerdo.

La periodista Lorena Vázquez asegura que el exfutbolista del Barça no ha dado su consentimiento: «Lo que más me sorprende es que si tus hijos aparecen así, tendrías que pedir permiso al otro progenitor. En este caso, Gerard Piqué ha sabido que sus hijos participaban en este videoclip cuando el video ha salido a la luz. Él no lo sabía y tampoco se le había pedido permiso o autorización. Los hijos tampoco le habían comentado nada».

«No sé si está disgustado o no, pero su entorno más próximo asegura que no sabía absolutamente nada sobre esta participación», asegura en unas declaraciones bomba que podrían dar pie a otra guerra entre Shakira y Gerard Piqué.

La abogada de Shakira niega que haya tensión con Gerard Piqué

Mientras tanto, la abogada de Shakira ha hablado con Europa Press sobre el tema y ha aportado una versión totalmente diferente. Lo primero que ha querido dejar claro es que actualmente la relación entre la cantante y el futbolista es buena: «La situación entre ellos ahora es estupenda, no tengo noticias sobre que vaya nada mal. Todo se ha arreglado y todo está bien. Él va hacia allí a visitar los niños y todo funciona, ahora puede descansar. Lo que hace Shakira siempre está bien hecho y los niños están preservados en todo momento«.