Missatges rabiosos de Shakira a Gerard Piqué sobre la relació amb els fills

La guerra entre Gerard Piqué i Shakira sembla lluny d’acabar. Ara que tothom creia que les coses s’havien calmat entre ells, surt a la llum una informació que podria canviar-ho tot. El periodista Antonio Rossi d’El programa de Ana Rosa ha pogut saber que l’exfutbolista del Barça té en el seu poder uns missatges de Whatsapp de l’ex que la deixarien molt malament, tenint en compte que demostrarien que ha intentat empitjorar la seva relació amb els fills.

“Gerard Piqué té un as a la màniga. Shakira continuarà fent el que creu que és convenient, com el cas de no informar a l’ex com no ha fet amb la presència dels fills en el videoclip. Ell no exercitarà accions legals perquè el context als Estats Units no és el mateix que aquí i perquè no vol iniciar una contesa legal contra la mare dels seus fills. Ara bé, en el cas que la cosa empitjori i sigui més crua, ell pot afectar la imatge pública de Shakira perquè pot demostrar que no ha afavorit la relació dels fills amb el pare“, ha assegurat.

I com ho podria mostrar? “Ho té tot a Whatsapp, uns missatges per escrit fets per la mateixa Shakira que té ell i que podria fer servir per empitjorar la imatge de la cantant. En ells queda clar que no ha volgut o que ha pretès que els fills no tinguessin una bona relació amb el pare una vegada iniciat el divorci”.

Antonio Rossi diu que Gerard Piqué té uns missatges cruels de Shakira | Telecinco

Gerard Piqué i Clara Chía, aliens al que es comenta sobre ells als mitjans de comunicació

Gerard Piqué no voldria demandar-la per haver aparegut en un videoclip amb els fills sense haver-li demanat el seu consentiment, però sembla que s’estaria reservant la possibilitat de fer-li mal i venjar-se. No s’ha filtrat el contingut explícit dels presumptes missatges rabiosos de Shakira, en els quals li deixaria clar que seria capaç d’intercedir per empitjorar la seva relació amb el Milan i el Sasha. Si és cert o no, de moment cap font propera ho ha confirmat.

Gerard Piqué i Clara Chía reapareixen | Europa Press

El culer i la seva parella, Clara Chía, mentrestant continuen fent la seva vida aliens al que es publica en els mitjans de comunicació. Aquest mateix dilluns, les càmeres d’Europa Press els han captat junts en el cotxe després de publicar una fotografia molt romàntica a Instagram. Alguns han destacat que se’ls veia molt seriosos, però no han volgut fer declaracions al respecte.