Gerard Piqué i Shakira es retrobaran a Miami: quan i per què

Gerard Piqué i Shakira es retrobaran aviat. L’exfutbolista del Barça tornarà a Miami a principis de juny per assistir a la graduació de la classe dels fills en la seva nova escola, un acte en el qual irremeiablement coincidirà amb la colombiana. Diuen fonts properes que està previst que acudeixi i que aprofiti aquell viatge per recollir Milan i Sasha i portar-los de tornada a Barcelona per començar les vacances estiuenques a Catalunya.

Els nens iniciaran el curs escolar el 21 d’agost, així que tindran per endavant moltes setmanes per gaudir de la piscina i la família paterna. Els advocats de la parella estarien acabant de negociar el repartiment d’aquestes vacances, en les quals el pare gaudirà del 70% del temps per compensar que al llarg de l’any sigui Shakira qui tingui la majoria de la custòdia.

Vanitatis ha pogut saber que Gerard Piqué ja està buscant apartament per poder tenir una casa permanent a Florida a partir de setembre, quan començarà la rutina de visitar els fills durant 10 dies cada mes. De moment estaria interessat en trobar un pis que pogués llogar, un objectiu que va començar a perseguir durant la primera visita a la ciutat del mes passat.

Gerard Piqué i Clara Chía, més feliços que mai

Mentrestant, Gerard Piqué continua amb la seva vida a Barcelona. Aquest cap de setmana ha volgut fer un pas més en la seva relació amb Clara Chía i ha compartit una fotografia romàntica que demostra que continuen junts i enamorats. Estan vivint junts en el tríplex que té l’exfutbolista al carrer Muntaner, encara que asseguren persones del seu entorn que ella no ha traslladat totes les seves coses: “Clara no s’ha instal·lat definitivament a casa de Piqué i tampoc no viatjarà amb ell de moment”, afirmen des del mateix mitjà.

Gerard Piqué publica una foto amb Clara Chía sis mesos després | Instagram

Tampoc no està previst que ell torni a la casa familiar d’Esplugues, ja que sembla que prefereix viure al centre de Barcelona. Els seus veïns asseguren que és habitual veure’l passejar per allà amb Clara Chía: “L’acostumen a veure caminant, en alguna cafeteria o de compres per les botigues. Sempre el veuen tranquil i abstret en les seves coses”.