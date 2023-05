Terelu Campos se quedará sin trabajo por culpa de la cancelación de Sálvame . Ella es una de las grandes perjudicadas porque ha lamentado, en más de una ocasión, que su situación económica no es la mejor. Ya tiene una edad y muchos la identifican directamente como uno de los personajes icónicos del programa del corazón. Lo ha pasado muy bien y también ha sufrido muchísimo en este trabajo, teniendo en cuenta que han criticado su familia con muchísima dureza y no les ha importado hacerle daño. En su momento ya abandonó el barco al considerar que no la respetaban, pero acabó volviendo y ahora asegura que lo echará mucho de menos.

Ha escrito una reflexión al respeto en su blog de Lecturas , en el que deja claro que siempre estará agradecida al programa: « Sálvame puede ser un ángel y convertirse en demonio al cabo de 30 segundos. Cuánta gente ha renegado de verlo y, en realidad, ¡lo veía a escondidas! Qué graciosos, ¿no? A mí me produce ternura. Aquí he conocido a dos de los hombres más importantes de mi vida, mi amigo y director, Raúl Prieto, y a Kike Calleja».

Terelu Campos, crítica con la cancelación de Sálvame y con la sustitución de Ana Rosa Quintana

Se está especulando con el traslado de algunos de los colaboradores del espacio de Jorge Javier Vázquez hacia el programa nuevo que lo sustituirá a la parrilla, presentado por Ana Rosa Quintana. Pues bien, Terelu no sería una de las afortunadas que se quedará trabajando por las tardes de Telecinco. O, cuando menos, se extrae esta conclusión después de leer en este artículo con unos cuántos dardos e indirectas hacia Ana Rosa: «Sé que había muchas alimañas esperando el final de nuestro programa para sentirse ganadores de no sé qué. Yo nunca me alegraría de quitar el trabajo a nadie y todavía menos a tantas familias como hay detrás de este programa», ha dejado caer.

Terelu Campos reflexiona sobre el futuro en televisión | Telecinco

¿Se refería al nuevo proyecto de Ana Rosa cuando soltó un «el p… programa» cuando creía que nadie le oía? Este micrófono abierto ha dado alas a pensar que debe de estar enfadada. Lo que sí se sabe es que Terelu Campos ha empezado a picar puertas, preocupada por su futuro más inmediato. Así lo asegura Informalia : «Nos consta que está moviendo algunos hilos con otras productoras de la casa y también en Telemadrid para intentar recolocarse, hasta ahora sin mucho éxito».