Terelu Campos es quedarà sense feina per culpa de la cancel·lació de Sálvame. Ella és una de les grans perjudicades perquè ha lamentat, en més d’una ocasió, que la seva situació econòmica no és la millor. Ja té una edat i molts la identifiquen directament com un dels personatges icònics del programa del cor. Ho ha passat molt bé i també ha patit moltíssim en aquesta feina, tenint en compte que han criticat la seva família amb moltíssima duresa i no els ha importat fer-li mal. En el seu moment ja va abandonar el vaixell en considerar que no la respectaven, però va acabar tornant i ara assegura que ho trobarà molt a faltar.

Ha escrit una reflexió al respecte en el seu blog de Lecturas, en el qual deixa clar que sempre estarà agraïda al programa: “Sálvame pot ser un àngel i convertir-se en dimoni al cap de 30 segons. Quanta gent ha renegat de veure’l i, en realitat, el veia d’amagat! Què graciosos, no? A mi em produeix tendresa. Aquí he conegut dos dels homes més importants de la meva vida, el meu amic i director, Raúl Prieto, i a Kike Calleja”.

Terelu Campos, crítica amb la cancel·lació de Sálvame i amb la substitució d’Ana Rosa Quintana

S’està especulant amb el trasllat d’alguns dels col·laboradors de l’espai de Jorge Javier Vázquez cap al programa nou que el substituirà a la graella, presentat per Ana Rosa Quintana. Doncs bé, Terelu no seria una de les afortunades que es quedarà treballant a les tardes de Telecinco. O, si més no, s’extreu aquesta conclusió després de llegir en aquest article que escriu uns quants dards i indirectes cap a Ana Rosa: “Sé que hi havia moltes males bèsties esperant el final del nostre programa per sentir-se guanyadors de no sé què. Jo mai no m’alegraria de treure la feina a ningú i encara menys a tantes famílies com hi ha darrere d’aquest programa”, ha deixat caure.

Terelu Campos reflexiona sobre el futur a televisió | Telecinco

Es referia al nou projecte d’Ana Rosa quan va deixar anar un “el p… programa” quan creia que ningú no la sentia? Aquest micròfon obert ha donat ales a pensar que deu estar enfadada. El que sí se sap és que Terelu Campos ha començat a picar portes, preocupada pel seu futur més immediat. Així ho assegura Informalia: “Ens consta que està movent alguns fils amb altres productores de la casa i també a Telemadrid per intentar recol·locar-se, fins ara sense gaire èxit”.

Diuen que la seva economia “va ressentir-se molt” quan va canviar de programa. Va començar a fer col·laboracions amb Telemadrid “per completar el seu sou”, però hauria hagut de tornar a Sálvame “perquè no arribava a finals de mes”. I ara què farà? La situació per a ella és difícil i necessitarà tenir amics a la professió.