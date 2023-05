Jorge Javier Vázquez ha trencat el seu silenci sobre la cancel·lació de Sálvame. El presentador no s’havia pronunciat amb tanta claredat com fins ara, quan ha concedit una entrevista en la qual deixa clar què pensa sobre la decisió de Mediaset. Ho ha explicat a la revista Lecturas, que el col·loca en la portada d’avui. I és que ha deixat anar titulars molt potents que demostren que la notícia sobre l’adeu del programa ha arribat a les altes esferes: “Dissabte, després de l’anunci de la cancel·lació, vaig rebre una trucada del president del govern espanyol. Hem quedat per prendre un cafè”.

El més fort és que Pedro Sánchez no ha estat l’únic polític que li ha trucat o li ha enviat un missatge: “També ho han fet Yolanda Díaz, Mónica García, Íñigo Errejón, Miquel Iceta, Pablo Iglesias, Irene Montero o Ada Colau”, assegura.

Jorge Javier Vázquez està afectat per la cancel·lació de Sálvame

A més a més, aquestes paraules evidencien que no ho està passant bé: “A Sálvame li he donat tota la meva vida i estic a punt de plorar diverses vegades al dia. Em poso molt sensible quan penso en tot l’equip que ara es queda sense feina, tots aquells companys que no apareixen davant de la càmera. A mitjans de la setmana passada vaig tenir teràpia de grup, em van preguntar com estava i em vaig quedar en blanc. Ara la meva mare vol que torni a Barcelona i que visqui amb ella”.

Ha deixat caure que creu que l’eliminació del programa és un error perquè tenen professionals molt bons a l’equip: “El més fluix dels nostres col·laboradors és millor que el 80% dels que treballen en aquests moments en televisió”. Molts es pregunten què farà ara i el que sembla obvi és que no anirà a un programa sense tafaneries i esbroncades: “No crec en la televisió blanca, m’avorreix sobiranament. M’avorreix i em mata, fins a dir-ne prou perquè allò no és televisió sinó un saló del te ple de comensals que esperen que es faci de nit”.