Jorge Javier Vázquez i Ana Rosa Quintana mai no han estat íntims, encara que tampoc s’havien criticat públicament abans. Aquesta pau ha quedat en segon terme després de les declaracions de la icònica presentadora dels matins de Telecinco, que ha carregat contra el company de cadena. Com era d’esperar, el de Badalona ha respost amb una crítica encara més ferotge i sembla que tot ha esclatat pels aires.

Anem a pams. El context el següent: a partir del pròxim mes de setembre, Ana Rosa presentarà un espai d’actualitat a la franja de la tarda que deixa lliure el ja cancel·lat Sálvame de Jorge Javier. Això els converteix una mica en rivals, tenint en compte que hi ha una mena de guerra entre ells per veure quin dels dos és més preferit de la cúpula. La batalla l’ha guanyat clarament ella, el que no hauria acabat d’agradar l’altre.

En el pòdcast del Xuso Jones, li han preguntat a l’Ana Rosa què pensa de Jorge Javier i ella ha estat amable, però sincera: “Crec que soc una de les seves descobridores. Em sembla que és brillant, un noi estupend amb qui ideològicament no comparteixo res… però ens estimem. Quan ell ha tingut problemes, jo li he trucat, i quan jo he estat malalta, ell m’ha trucat. Però és veritat que estem molt lluny“, ha dit.

Ana Rosa critica Jorge Javier Vázquez en una entrevista | Youtube

Jorge Javier Vázquez respon la crítica política d’Ana Rosa Quintana

En aquestes declaracions, queda clar que Ana Rosa li retreu al company ser d’esquerres quan ella clarament és molt de dretes. Davant d’això, Jorge Javier s’ha pronunciat a Sálvame i ha deixat anar una petita clatellada mentre col·locava -amb dificultats- un cartell a plató que posava Es traspassa: “Sálvame acaba després de 14 anys… ja està bé 14 anys. El director m’està dient que encara sort que tinc traça per a presentar, però saps què passa? Que ho he d’encaixar per la dreta i la dreta no se’m dona molt bé a mi“.

Jorge Javier col·loca un cartell a Sálvame | Telecinco

Les dues estrelles de Mediaset opinen d’una manera molt diferent i voten a partits totalment oposats. S’havia dit que potser els posaven junts a presentar el nou programa de les tardes, una idea que ara fa més gràcia perquè l’espai podria convertir-se en un camp de batalla amb pluja d’indirectes i retrets incorporada.