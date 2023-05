Jorge Javier Vázquez encara no s’havia pronunciat sobre la cancel·lació de Sálvame, un gerro d’aigua freda que canviarà la rutina -i els ingressos- de tots els col·laboradors del programa. Alguns d’ells han deixat caure que no ha estat una bona notícia, però tots esperaven la reacció del líder de l’espai de Telecinco. El que pocs podrien haver-se imaginat és que hi faria referència en un vídeo amb la mare en el qual demostra que intenta prendre’s amb humor aquesta batacada professional. I per què ho diem, això? En aparèixer la dona esbroncant-lo per haver-se quedat sense feina mentre estan asseguts a taula.

L’ha compartit en els seus perfils de les xarxes socials, unes imatges en què li retreu haver-li espatllat el dia de la mare: “Ni en aquest dia puc estar tranquil·la, eh? I ara què faràs?“, se la sent preguntar-li mentre ell té cara de pomes agres. El Jorge Javier li diu que potser torna al teatre, una resposta que no agrada a la progenitora: “Com et va anar tan bé l’última vegada…”, diu irònicament.

Mama, siento haberte echado a perder el día. pic.twitter.com/ow93Mo3xjB — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) May 7, 2023

La mare de Jorge Javier Vázquez l’esbronca després de la cancel·lació de Sálvame | Instagram

Laura Fa assegura que tots s’han assabentat de la cancel·lació per la premsa

I, deixant de banda aquesta curiosa reacció, què han dit els companys? Laura Fa ha estat la més contundent en deixar clar que creu que la cancel·lació “és un error”. Ho ha dit en una intervenció a El Suplement de Catalunya Ràdio aquest cap de setmana, en la qual també ha afirmat que tot l’equip va assabentar-se de la mala notícia per la premsa: “Sé que pràcticament tots els meus companys de programa van saber-ho per la premsa”.

Quin creu que és el motiu darrere d’aquesta decisió? La mala audiència? “No soc la persona que ho ha de dir perquè en un moment de canvis em fa por que el que digui em pugui passar factura. Les últimes polèmiques polítiques han passat factura… Quina por. Es queda moltíssima gent sense feina. Aquest ha estat un programa molt polèmic que tenia coses que no agradaven, però el seu públic era molt fidel. Ara el públic està en xoc i es queda una mica orfe”.