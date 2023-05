Jorge Javier Vázquez todavía no se había pronunciado sobre la cancelación de Sálvame , un jarrón de agua fría que cambiará la rutina -y los ingresos- de todos los colaboradores del programa. Algunos de ellos han dejado caer que no ha sido una buena noticia, pero todos esperaban la reacción del líder del espacio de Telecinco. Lo que pocos podrían haberse imaginado es que haría referencia a ello en un video con la madre en el que demuestra que intenta tomarse con humor esta mala noticia profesional. ¿Y por qué lo decimos, esto? Al aparecer la mujer abucheándolo por haberse quedado sin trabajo mientras están sentados en la mesa.

Lo ha compartido en sus perfiles de las redes sociales, unas imágenes en las que le reprocha haberle estropeado el día de la madre: «Ni en este día puedo estar tranquila, ¿eh? ¿Y ahora qué vas a hacer?«, se le oye preguntarle mientras él tiene mala cara. Jorge Javier le dice que quizás vuelve al teatro, una respuesta que no gusta a su progenitora: «Cómo te fue tan bien la última vez…», dice irónicamente.

Mama, siento haberte echado a perder el día. pic.twitter.com/ow93Mo3xjB — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) May 7, 2023

La madre de Jorge Javier Vázquez lo abuchea després de la cancelación de Sálvame | Instagram

Laura Fa asegura que todos se han enterado de la cancelación por la prensa

Y, dejando de banda esta curiosa reacción, ¿qué han dicho los compañeros? Laura Fa ha sido la más contundente al dejar claro que cree que la cancelación «es un error». Lo ha dicho en una intervención en El Suplement de Catalunya Ràdio este fin de semana, en la que también ha afirmado que todo el equipo se enteró de la mala noticia por la prensa: «Sé que prácticamente todos mis compañeros de programa lo supieron por la prensa».

¿Cuál cree que es el motivo detrás de esta decisión? ¿La mala audiencia? «No soy la persona que lo tiene que decir porque en un momento de cambios me da miedo que lo que diga me pueda pasar factura. Las últimas polémicas políticas han pasado factura… Qué miedo. Se queda muchísima gente sin trabajo. Este ha sido un programa muy polémico que tenía cosas que no gustaban, pero su público era muy fiel. Ahora el público está en shock y se queda un poco huérfano».