Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana nunca han sido íntimos, aunque tampoco se habían criticado públicamente antes. Esta paz ha quedado en segundo término después de las declaraciones de la icónica presentadora de las mañanas de Telecinco, que ha cargado contra el compañero de cadena. Como era de esperar, el de Badalona ha respondido con una crítica todavía más feroz y parece que todo ha estallado por los aires.

Vamos por partes. El contexto el siguiente: a partir del próximo mes de septiembre, Ana Rosa presentará un espacio de actualidad en la franja de la tarde que deja libre el ya cancelado Sálvame de Jorge Javier. Esto los convierte un poco en rivales, teniendo en cuenta que hay un tipo de guerra entre ellos para ver cuál de los dos es más preferido de la cúpula. La batalla la ha ganado claramente ella, lo que no habría acabado de gustar al otro.

En el canal de Youtube de Xuso Jones, le han preguntado a Ana Rosa qué piensa de Jorge Javier y ella ha sido amable, pero sincera: «Creo que soy una de sus descubridoras. Me parece que es brillante, un tipo estupendo con quien ideológicamente no comparto nada… pero nos queremos. Cuando él ha tenido problemas, yo le he llamado, y cuando yo he estado enferma, él me ha llamado. Pero es verdad que estamos muy lejos«, ha dicho.

Ana Rosa critica a Jorge Javier Vázquez en una entrevista | YouTube

Jorge Javier Vázquez responde a la crítica política de Ana Rosa Quintana

En estas declaraciones, queda claro que Ana Rosa le reprocha al compañero ser de izquierdas cuando ella claramente es mucho de derechas. Ante esto, Jorge Javier se ha pronunciado en Sálvame y ha soltado un pequeño zasca mientras colocaba -con dificultades- un cartel en plató en el que ponía Se traspasa : « Sálvame se acaba después de 14 años… ya está bien 14 años. El director me está diciendo que menos mal que tengo traza para presentar, pero ¿sabes qué pasa? Que lo tengo que encajar por la derecha y la derecha no se me da muy bien a mí«.

Jorge Javier coloca un cartel en Sálvame | Telecinco

Las dos estrellas de Mediaset opinan de una manera muy diferente y votan a partidos totalmente opuestos. Se había dicho que quizás los ponían juntos a presentar el nuevo programa de las tardes, una idea que ahora hace más gracia porque el espacio podría convertirse en un campo de batalla con lluvia de indirectas y reproches incorporada.