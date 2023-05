Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio sobre la cancelación de Sálvame . El presentador no se había pronunciado con tanta claridad como hasta ahora, cuando ha concedido una entrevista en la que deja claro qué piensa sobre la decisión de Mediaset. Lo ha explicado en la revista Lecturas , que lo coloca en la portada de hoy. Y es que ha soltado titulares muy potentes que demuestran que la noticia sobre el adiós del programa ha llegado a las altas esferas: «El sábado, después del anuncio de la cancelación, recibí una llamada del presidente del gobierno español. Hemos quedado para tomar un café».

Lo más fuerte es que Pedro Sánchez no ha sido el único político que le ha llamado o le ha enviado un mensaje: «También lo han hecho Yolanda Díaz, Mónica García, Íñigo Errejón, Miquel Iceta, Pablo Iglesias, Irene Montero o Ada Colau», asegura.

Jorge Javier habla de la cancelación de Sálvame | Lecturas

Jorge Javier Vázquez está afectado por la cancelación de Sálvame

Además, estas palabras evidencian que no lo está pasando bien: «A Sálvame le he dado toda mi vida y estoy a punto de llorar varias veces al día. Me pongo muy sensiblón cuando pienso en todo el equipo que ahora se queda sin trabajo, todos aquellos compañeros que no aparecen delante de la cámara. A mediados de la semana pasada tuve terapia de grupo, me preguntaron cómo estaba y me quedé en blanco. Ahora mi madre quiere que vuelva a Barcelona y que viva con ella».

Ha dejado caer que cree que la eliminación del programa es un error porque tienen profesionales muy buenos al equipo: «El más flojo de nuestros colaboradores es mejor que el 80% de los que trabajan en estos momentos en televisión». Muchos se preguntan qué hará ahora y el que parece obvio es que no irá a un programa sin cotilleos y abucheadas: «No creo en la televisión blanca, me aburre soberanamente. Me aburre y me mata, hasta decir basta porque aquello no es televisión, sino un salón del té lleno de comensales que esperan a que anochezca».