Jorge Javier parla a TVE de les addiccions i del seu futur a televisió

Jorge Javier Vázquez és l’estrella indiscutible de Telecinco, un presentador que els serveix per a tot i que sempre col·loquen al capdavant dels millors programes. És difícil sintonitzar la cadena i no veure’l, per la qual cosa ha sobtat tant que aquest dimecres també ocupés el prime time de La 2. El de Badalona ha concedit una entrevista al programa de Carlos del Amor, el que no és gens habitual en ell. L’emissió ha començat amb una prova per a ell, quan la cambrera li ha preguntat si el coneixia i ell ha demostrat que no té gaire humilitat: “Soc una de les persones més famoses d’aquest país”, ha deixat anar entre riures.

Jorge Javier Vázquez parla del seu futur a televisió

El presentador ha volgut entrar a matar i l’ha interrogat sobre els rumors que l’envolten. És cert que està preparant la seva marxa de Mediaset? Amb el canvi de cúpula s’ha escrit de tot i han agafat força els comentaris sobre un hipotètic canvi d’aires que comportaria el seu acomiadament. El líder de Sálvame ha assegurat que encara té contracte: “No tinc res més a pensar. Noi, tinc contracte i encara em queden dos anys. Suposo que sí que seguiré, però estarà bé tot el que decideixin. Jo treballo a televisió, però la televisió no és meva i soc conscient que el nou equip directiu pot fer el que vulgui. Si volen comptar amb mi, perfecte, i si pensen que pertanyo a una altra època i que és millor que no hi sigui, doncs ja està”.

Té clar que la seva feina no és fàcil i ha volgut insistir-hi: “Cada vegada que acabava una temprada, pensava que això em mataria. Potser arriba algun dia en què em pregunti si vull continuar aquí”.

El presentador plora pel missatge del germà de Mila Ximénez | TVE

El presentador revela com ha viscut la lluita contra l’addicció

Ara mateix està centrat en la seva recuperació després d’una època tèrbola en la qual l’han diagnosticat com un addicte a la feina i als antidepressius: “Quan et reconeixes com a addicte saps que tens una malaltia i que has de lluitar contra ella sí o sí. L’addicció sempre és dolenta, encara que jo he viscut coses meravelloses enmig de tot això. He tingut la sort d’anar molt a teràpia i poder pagar-me psicòlegs. La realitat de la vida em sembla molt complicada, ja que és complicat trampejar amb el dia a dia, la insatisfacció, la monotonia, les expectatives, les desil·lusions… Jo sé més treballar que viure, se’m dona millor i m’he adonat que això ho he de canviar”.

Creu que “el disseny” de la vida està mal fet: “Això de l’aprenentatge continu a base d’hòsties ens ho podríem haver estalviat, ja que genera molt patiment. Això que diuen que trobes la pau al final dels teus dies, doncs a mi m’agradaria fer-ho abans. Una de les grans troballes de la meva vida ha estat que una psicòloga m’hagi reconegut com a addicte, ha estat meravellós perquè gràcies a això he pogut entendre coses que abans no entenia de la meva manera de comportar-me”.

Carlos del Amor entrevista Jorge Javier Vázquez | TVE

Jorge Javier s’ha emocionat en un moment de l’entrevista quan el germà de Mila Ximénez, la companya de Sálvame que va morir de càncer de pulmó fa un parell d’anys, li ha dit que “mai no li pagaran” tot el que ha fet per ella. Un moment emotiu que ha fet que el presentador trenqués a plorar en directe, totalment trencat en recordar la pèrdua d’una de les seves millors amigues. El català ha canviat de rol i ha demostrat que també és un bon entrevistat, tenint en compte com s’ha mostrat de sincer en aquest pas per un canal de TVE.