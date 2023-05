Jorge Javier habla en TVE de las adicciones y de su futuro en televisión

Jorge Javier Vázquez es la estrella indiscutible de Telecinco, un presentador que les sirve para todo y al que siempre colocan al frente de los mejores programas. Es difícil sintonizar la cadena y no verlo, por lo que ha sorprendido tanto que este miércoles también ocupara el prime time de La 2. El de Badalona ha concedido una entrevista en el programa de Carlos del Amor, lo que no es nada habitual en él. La emisión ha empezado con una prueba para él, cuando la camarera le ha preguntado si lo conocía y él ha demostrado que no tiene mucha humildad: «Soy una de las personas más famosas de este país», ha soltado entre risas.

Jorge Javier Vázquez habla de su futuro en televisión

El presentador ha querido entrar a matar y lo ha interrogado sobre los rumores que le rodean. ¿Es cierto que está preparando su marcha de Mediaset? Con el cambio de cúpula se ha escrito de todo y han cogido bastante fuerza los comentarios sobre un hipotético cambio de aires que comportaría su despido. El líder de Sálvame ha asegurado que todavía tiene contrato: «No tengo nada más que pensar. Chico, tengo contrato y todavía me quedan dos años. Supongo que sí que seguiré, pero estará bien todo lo que decidan. Yo trabajo en televisión, pero la televisión no es mía y soy consciente de que el nuevo equipo directivo puede hacer lo que quiera. Si quieren contar conmigo, perfecto, y si piensan que pertenezco a otra época y que es mejor que no esté, pues ya está».

Tiene claro que su trabajo no es fácil y ha querido insistir: «Cada vez que acababa una temprada, pensaba que esto me mataría. Quizás llega algún día en el que me pregunte si quiero continuar aquí».

El presentador llora por el mensaje del hermano de Mila Ximénez | TVE

El presentador revela cómo ha vivido la lucha contra la adicción

Ahora mismo está centrado en su recuperación después de una época turbia en la que lo han diagnosticado como un adicto al trabajo y a los antidepresivos: «Cuando te reconoces como adicto sabes que tienes una enfermedad y que tienes que luchar contra ella sí o sí. La adicción siempre es mala, aunque yo he vivido cosas maravillosas en medio de todo esto. He tenido la suerte de ir mucho a terapia y poder pagarme psicólogos. La realidad de la vida me parece muy complicada, ya que es complicado lidiar con el día a día, la insatisfacción, la monotonía, las expectativas, las desilusiones… Yo sé más trabajar que vivir, se me da mejor y me he dado cuenta de que esto lo tengo que cambiar».

Cree que «el diseño» de la vida está mal hecho: «Esto del aprendizaje continuo a base de hostias nos lo podríamos haber ahorrado, puesto que genera mucho sufrimiento. Esto que dicen que encuentras la paz al final de tus días, pues a mí me gustaría hacerlo antes. Uno de los grandes hallazgos de mi vida ha sido que una psicóloga me haya reconocido como adicto, ha sido maravilloso porque gracias a esto he podido entender cosas que antes no entendía de mi manera de comportarme».

Carlos del Amor entrevista a Jorge Javier Vázquez | TVE