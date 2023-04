Jorge Javier, a punto de quedarse sin trabajo por una frase desafortunada

Jorge Javier Vázquez estuvo a punto de quedarse sin trabajo después de una discusión monumental con Paolo Vasile. Quien fuera el director de Mediaset en España, el hombre que lo decidía todo en su momento, estuvo a punto de tener que hacer frente a la marcha de su presentador estrella.

El de Badalona ha hablado de una de las polémicas que le ha rodeado más recientemente: «Después de tantísimos años de carrera, una de las frases de las que me siento más orgulloso es la de Sálvame es un programa de rojos y maricones . Ahora bien, quizás tendría que haber dicho que este programa está hecho de rojos y maricones para no sonar excluyente». Eso sí, aquella frase habría hecho que recibiera una bronca de su jefe: «Te explicaré una cosa que no he dicho nunca. Se ha hablado mucho de mi despido de Mediaset. Pues bien, a raíz de aquella frase, Paolo Vasile ha dejado de hablarme durante una larga temporada… un par de meses», dice en Lecturas .

«Estábamos en pandemia y él vivía en Roma. Acostumbraba a enviarnos un mensaje a aquellos que conseguíamos unas buenas audiencias. Tenía una relación muy fluida con él y aquello cesó de repente. Lo pasé muy mal«, explica. Dice que no sabía qué hacer, así que le envió un correo: «No entiendo tu silencio. Creo que llegado el momento es mejor que me vaya de esta empresa, así que quiero irme aunque acabe de firmar mi contrato de renovación. No quiero trabajar en una empresa en la que se me castiga de este modo porque si estás enfadado conmigo, lo que tienes que hacer es llamarme y criticarme, pero no dejar de hablarme».

Jorge Javier Vázquez explica que gracias a aquello obtuvo la respuesta que necesitaba: «Me expuso las razones de su silencio e hicimos las paces. Ahora bien, no entendí su silencio. Espero que no vuelva a pasar. Si volvemos a tener un desacuerdo, me llamas y me dices que esto no me gusta. Pero no lo vuelvas a hacer», le habría dicho.

Ha dicho que quiso irse de televisión y estuvo dispuesto a renunciar a muchos millones de euros, pero que actualmente tiene contrato hasta el 2025: «Tengo cinco años con mi sueldo garantizado. Iba a renunciar a mucho dinero y estaba dispuesto a renunciar a miles de euros porque no me sentía querido. No entendía que Vasile me castigara con el silencio, creía que me merecía otro trato y dije que hasta aquí habíamos llegado. No me gusta que me traten como un niño», dice en una entrevista exclusiva.