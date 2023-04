Jorge Javier, a punt de quedar-se sense feina per una frase desafortunada

Jorge Javier Vázquez va estar a punt de quedar-se sense feina després d’una discussió monumental amb Paolo Vasile. Qui fos el director de Mediaset a Espanya, l’home que ho decidia tot en el seu moment, va estar a punt d’haver de fer front a la marxa del seu presentador estrella.

El de Badalona ha parlat d’una de les polèmiques que l’ha envoltat més recentment: “Després de tantíssims anys de carrera, una de les frases de les quals em sento més orgullós és la de Sálvame és un programa de rojos i maricons. Ara bé, potser hauria d’haver dit que aquest programa està fet de rojos i maricons per no sonar excloent”. Això sí, aquella frase hauria fet que rebés una escridassada del seu cap: “T’explicaré una cosa que no he dit mai. S’ha parlat molt del meu acomiadament de Mediaset. Doncs bé, arran d’aquella frase, Paolo Vasile ha deixat de parlar-me durant una llarga temporada… un parell de mesos”, diu a Lecturas.

“Estàvem en pandèmia i ell vivia a Roma. Acostumava a enviar-nos un missatge a aquells que aconseguíem unes bones audiències. Tenia una relació molt fluida amb ell i allò va cessar de sobte. Ho vaig passar molt malament“, explica. Diu que no sabia què fer, així que va enviar-li un correu: “No entenc el teu silenci. Crec que arribat el moment és millor que marxi d’aquesta empresa, així que vull marxar encara que acabi de signar el meu contracte de renovació. No vull treballar en una empresa en la qual se’m castiga d’aquesta manera perquè si estàs enfadat amb mi, el que has de fer és trucar-me i esbroncar-me, però no deixar de parlar-me”.

Jorge Javier Vázquez explica que gràcies a allò va obtenir la resposta que necessitava: “Em va exposar les raons del seu silenci i vam fer les paus. Ara bé, no vaig entendre el seu silenci. Espero que no torni a passar. Si tornem a tenir un desacord, em truques i em dius que això no m’agrada. Però no ho tornis a fer”, li hauria dit.

Ha dit que va voler marxar de televisió i va estar disposat a renunciar a molts milions d’euros, però que actualment té contracte fins al 2025: “Tinc cinc anys amb el meu sou garantit. Anava a renunciar a molts diners i estava disposat a renunciar a milers d’euros perquè no em sentia estimat. No entenia que Vasile em castigués amb el silenci, creia que em mereixia un altre tracte i vaig dir que fins aquí havíem arribat. No m’agrada que em tractin com un nen”, diu en una entrevista exclusiva.