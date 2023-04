Jorge Javier, rabiós contra Anabel Pantoja: “Vol súbdits”

Jorge Javier Vázquez ha esclatat contra una de les seves antigues companyes de Sálvame, Anabel Pantoja. S’està parlant molt d’ella perquè el seu ex ha concedit una entrevista en la qual revela els motius reals de la seva separació. Ella està enfada i no ha dubtat en demostrar-ho, sobretot quan un reporter de Sálvame li ha preguntat què n’opina quan l’ha vist pel carrer després de perseguir-la una bona estona.

Yulen, l’ex de l’Anabel, ha dit que el va humiliar més d’una vegada quan anaven a dinar fora. Jorge Javier, en assabentar-se de la seva actitud prepotent, l’ha deixat verda en directe: “A nosaltres que ens va bé a la feina i tenim possibilitats econòmiques que no tenen les parelles amb les quals ens trobem, poden venir amb nosaltres de viatge. No estan obligades, però, a callar-se quan ho passen malament o se’ls humilia. Són persones, no esclaus. El clan Pantoja no vol companys de viatge, volen súbdits“.

Anabel Pantoja no vol parlar amb Jorge Javier Vázquez perquè l’està criticant molt

Els col·laboradors consideren que el problema és que, entre tots, han permès que Anabel Pantoja s’ho cregui molt: “S’ha acceptat l’actitud de diva que té” i “Vaig dir a plató que estàvem creant un monstre“, han dit. Ella no ha volgut parlar amb el programa en el qual treballava abans, simplement han dit que està “feliç” d’estar treballant perquè està fent coses que li agraden. No ha volgut que li posessin orellera per parlar amb el presentador: “Que em truqui per telèfon millor, que m’està donant molta canya”.

Jorge Javier critica Anabel Pantoja a Sálvame | Telecinco

La ruptura d’Anabel Pantoja i Yulen va generar molts comentaris, ja que fins ara es pensava que el noi li hauria enviat un missatge de Whatsapp molt desagradable en el qual li deia que ja no sentia el mateix per ella i que no l’havia trobat a faltar durant els tres mesos que havien passat separats. Ell ha negat que això fos cert, el que obre un nou meló que posa en dubte tot el que s’ha publicat sobre el tema fins ara.