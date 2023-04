Yulen treu a la llum els motius reals de la ruptura amb Anabel Pantoja

Yulen Pereira ha trencat el seu silenci un mes després de la ruptura amb Anabel Pantoja. La col·laboradora de televisió va enamorar-se perdudament del seu company de Supervivientes, un noi que l’hauria deixat de males maneres a través d’un missatge de Whatsapp. Va dir-se en el seu moment que havia aprofitat el viatge als Estats Units per dir-li que ja no sentia el mateix: “No t’he trobat a faltar, ja no sento el mateix”. Doncs bé, ara nega aquesta informació en una entrevista bomba a Lecturas.

Yulen revela els motius de la ruptura amb Anabel Pantoja | Lecturas

Yulen Pereira assegura que no va enganyar Anabel Pantoja i que tampoc no l’ha humiliat

Aquí ha negat que hagi humiliat la seva ex en una conversa telefònica: “La ruptura no la tenia pensada, més aviat el contrari perquè l’endemà marxàvem cap a París. Tot va passar durant una nit duríssima, en la qual ella plorava i estava destrossada. A mi no em sortia fer-li petons o donar-li conversa”.

I per què van tallar, segons ell? Per culpa de “la gelosia” d’Anabel Pantoja: “Em va atabalar. Discutíem per les seves inseguretats i se’m va començar a fer bola“. Nega haver-li estat infidel, a més a més, una altra de les teories que va publicar-se: “Tothom vol que jo sigui el dolent. Ara bé, arribo a casa i em cauen les llàgrimes”. Assegura que encara té sentiments cap a ella, però que la situació el va superar i els problemes entre ells van convertir la relació en insostenible.

Yulen parla de la ruptura amb Anabel Pantoja | Europa Press

De moment Anabel Pantoja no s’ha pronunciat sobre aquestes declaracions de l’ex, les que ha fet en una entrevista exclusiva per la qual ha hagut d’ingressar uns quants diners. És probable que la influencer reaccioni aviat i digui si és cert o no tot el que ha dit Yulen. Semblava que tot havia acabat molt malament entre ells després de la seva relació intensa, per la qual cosa serà curiós conèixer l’opinió de la neboda d’Isabel Pantoja quan llegeixi les explicacions del noi amb qui ha mantingut la seva última relació seriosa.