Yulen saca a la luz los motivos reales de la ruptura con Anabel Pantoja

Yulen Pereira ha roto su silencio un mes después de la ruptura con Anabel Pantoja. La colaboradora de televisión se enamoró perdidamente de su compañero de Supervivientes , un chico que le habría dejado de malas maneras a través de un mensaje de Whatsapp. Se dijo en su momento que había aprovechado el viaje a los Estados Unidos para decirle que ya no sentía lo mismo: «No te he echado de menos, ya no siento el mismo». Pues bien, ahora niega esta información en una entrevista bomba en Lecturas .

Yulen revela los motivos de la ruptura con Anabel Pantoja | Lecturas

Yulen Pereira asegura que no engañó a Anabel Pantoja y que tampoco le ha humillado

Aquí ha negado que haya humillado a su ex en una conversación telefónica: «La ruptura no la tenía pensada, más bien al contrario porque el día siguiente nos íbamos hacia París. Todo pasí durante una noche durísima, en la que ella lloraba y estaba destrozada. A mí no me salía darle besos o darle conversación».

¿Y por qué cortaron, según él? Por culpa de «los celos» de Anabel Pantoja: «Me agobió. Discutíamos por sus inseguridades y se me empezó a hacer bola «. Niega haberle sido infiel, además, otra de las teorías que se publicó: «Todo el mundo quiere que yo sea el malo. Ahora bien, llego a casa y se me caen las lágrimas». Asegura que todavía tiene sentimientos hacia ella, pero que la situación le superó y los problemas entre ellos convirtieron la relación en insostenible.

Yulen habla de la ruptura con Anabel Pantoja | Europa Press