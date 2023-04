Jorge Javier, rabioso contra Anabel Pantoja: «Quiere súbditos»

Jorge Javier Vázquez ha estallado contra una de sus antiguas compañeras de Sálvame , Anabel Pantoja. Se está hablando mucho de ella porque su ex ha concedido una entrevista en la que revela los motivos reales de su separación. Ella está enfada y no ha dudado al demostrarlo, sobre todo cuando un reportero de Sálvame le ha preguntado qué opina cuando lo ha visto por la calle después de perseguirla un buen rato.

Yulen, el ex de Anabel, ha dicho que lo humilló más de una vez cuando iban a comer fuera. Jorge Javier, al enterarse de su actitud prepotente, le ha dejado verde en directo: «A nosotros que nos va bien al trabajo y tenemos posibilidades económicas que no tienen las parejas con las que nos encontramos, pueden venir con nosotros de viaje. No están obligadas, sin embargo, a callarse cuando lo pasan mal o se les humilla. Son personas, no esclavos. El clan Pantoja no quiere compañeros de viaje, quieren súbditos«.

Anabel Pantoja no quiere hablar con Jorge Javier Vázquez porque le está criticando mucho

Los colaboradores consideran que el problema es que, entre todos, han permitido que Anabel Pantoja se lo crea mucho: «Se ha aceptado la actitud de diva que tiene» y «Dije en el plató que estábamos creando un monstruo«, han dicho. Ella no ha querido hablar con el programa en el que trabajaba antes, simplemente han dicho que está «feliz» de estar trabajando porque está haciendo cosas que le gustan. No ha querido que le pusieran el pinganillo para hablar con el presentador: «Que me llame por teléfono mejor, que me está dando mucha caña».

Jorge Javier critica Anabel Pantoja en Sálvame | Telecinco

La ruptura de Anabel Pantoja y Yulen generó muchos comentarios, ya que hasta ahora se pensaba que el chico le habría enviado un mensaje de Whatsapp muy desagradable en el que le decía que ya no sentía lo mismo por ella y que no le había echado de menos durante los tres meses que habían pasado separados. Él ha negado que esto fuera cierto, lo que abre un nuevo melón que pose en entredicho todo lo que se ha publicado sobre el tema hasta ahora.