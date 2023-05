Sorpresa d’Alonso Caparrós: de ‘Sálvame’ a provar sort com a apicultor

Alonso Caparrós serà una de les víctimes de la cancel·lació de Sálvame. El tertulià treballa actualment en el programa del cor i aquesta és l’única font d’ingressos que té. Tenint en compte que darrerament ha estat notícia en confessar que té un deute econòmic important, què pensa fer per sortir d’aquest pou ara que es quedarà sense feina?

Outdoor ha parlat amb ell i ha pogut saber quins plans té a partir de l’estiu. El primer que ha volgut destacar és que actualment està centrat en la promoció el seu llibre, Empieza de cero, en el qual explica els millors i pitjors moments de la seva carrera televisiva. Ha estat a la petita pantalla durant molt de temps i ara haurà de buscar-se la vida fora per trobar un forat en què guanyi diners.

La sorpresa ha estat que acaba de confessar que canviarà de vida radicalment: “Muntaré una empresa de reformes perquè vull aconseguir-li els papers a una immigrant del Perú que va venir-se aquí per la violència i amenaces que rebia. D’aquí a dos o tres anys la traspassaré al seu nom perquè continuï amb el seu camí i jo amb el meu”.

Alonso Caparrós diu que travessa un mal moment i ara se sap per què | Telecinco

Alonso Caparrós canviarà de vida i provarà sort com a apicultor

A més a més, també voldria provar sort en un món que res té a veure amb la feina de tertulià: “Fa molt de temps que vull aprendre apicultura. Vull fer mel, plantar flors i cuidar abelles. Aquest projecte m’apassiona, estic mirant una finca i aprenent a com fer ruscs”. No queda clar si es dedicarà professionalment a això o si només serà una mena d’afició que compaginarà amb una altra feina, sigui com sigui és una sorpresa absoluta imaginar-lo en aquesta tessitura.

Alonso Caparrós provarà sort com a apicultor | Europa Press

Considera que la cancel·lació del programa pot ajudar-lo a descobrir noves facetes en la seva vida: “Sálvame està molt agraït, em va ajudar a salvar-me i va suposar el punt de partida per reconstruir-me a mi mateix, la meva vida, la meva economia…”. Ara iniciarà dos projectes en els quals no té cap experiència i tampoc contactes, en principi, així que suposarà un repte majúscul per a ell en aquest nou camí que ara emprèn.