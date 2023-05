Mediaset canvia la data de l’últim programa de ‘Sálvame’: quan acabarà?

Sálvame no acabarà el 16 de juny com s’havia previst inicialment. Mediaset ha decidit allargar una setmana més el programa del cor i la seva última emissió, finalment, serà el divendres 23 de juny. D’aquesta manera, volen fer coincidir el seu comiat amb el final del curs tot just abans de la revetlla de Sant Joan, una decisió que demostra que encara no tenen tots els detalls clars d’aquesta cancel·lació. De fet, la revista Lecturas ha pogut comprovar que l’equip del programa de Jorge Javier Vázquez encara no ha estat informat d’aquest canvi de plans.

La revista deixa caure que aquell dia, precisament, se celebrarà l’aniversari de la mort de la seva companya Mila Ximénez. Aquest també podria haver estat una causa per posposar el seu final, fer-lo coincidir amb una data dolorosa per a tots els treballadors de la casa que podrien dedicar-li el comiat en un dia clau.

Sigui com sigui, el que està clar és que al programa li queda poc més d’un mes de vida. Els col·laboradors han intentat girar la truita i s’han pres amb humor aquesta mala notícia, tal com s’està demostrant en les emissions que han fet des que es filtrés que tenen els dies comptats. Des de llavors els hem vist rebent una classe sobre com preparar el currículum en directe, fent acudits sobre el tema, col·locant un cartell de Es traspassa a plató… I, curiosament, el resultat de tot això és que estan fent els millors programes de Sálvame dels darrers mesos. Més divertits i espontanis, ara farà pena i tot que els treguin.

Jorge Javier col·loca un cartell a Sálvame | Telecinco

Sandra Barneda també es queda amb la franja del Viernes Deluxe

S’ha dit que Sandra Barneda presentarà el programa que substituirà Sálvame durant l’estiu. S’anomenarà Así es la vida i s’emetrà de dilluns a divendres a la tarda fins al mes de setembre, quan Ana Rosa Quintana engegarà un projecte nou a les tardes sota el seu segell –i de la seva productora-.

Durant el mes de juliol, Barneda compaginarà el seu encàrrec amb un altre de similar: posar-se al capdavant de la franja que ocupava el Deluxe. A partir de llavors, la presentadora barcelonina tindrà un programa al prime time que barrejarà entreteniment i actualitat amb l’objectiu d’analitzar què ha passat al món i en la premsa rosa. Diu Algo Pasa TV que encara estan preparant-lo i que no se sap ben bé com serà, però que sí que tenen clar qui havia de ser la líder. El nom d’aquest espai? La última noche.

Sandra Barneda presentarà l’espai del Deluxe | Instagram

Sandra Barneda serà la presentadora amb més hores de televisió durant l’estiu, tenint en compte que la veurem cada dia de dilluns a divendres. La cadena confia cegament amb ella i així es demostra en nomenaments com aquests, dos mesos plens de projectes i de feina que ompliran les seves butxaques.