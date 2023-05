Mediaset cambia la fecha del último programa de ‘Sálvame’: ¿cuándo acabará?

Sálvame no acabará el 16 de junio como se había previsto inicialmente. Mediaset ha decidido alargar una semana más el programa del corazón y su última emisión, finalmente, será el viernes 23 de junio. De este modo, quieren hacer coincidir su despedida con el final del curso justo antes de la verbena de San Juan, una decisión que demuestra que todavía no tienen todos los detalles claros de esta cancelación. De hecho, la revista Lecturas ha podido comprobar que el equipo del programa de Jorge Javier Vázquez todavía no ha sido informado de este cambio de planes.

La revista deja caer que aquel día, precisamente, se celebrará el cumpleaños de la muerte de su compañera Mila Ximénez. Este también podría haber sido una causa para posponer su final, hacerlo coincidir con una fecha dolorosa para todos los trabajadores de la casa que podrían dedicarle la despedida en un día clave.

Sea como sea, lo que está claro es que al programa le queda poco más de un mes de vida. Los colaboradores han intentado darle la vuelta a la tortilla y se han tomado con humor esta mala noticia, tal como se está demostrando en las emisiones que han hecho desde que se filtrara que tienen los días contados. Desde entonces los hemos visto recibiendo una clase sobre cómo preparar el currículum en directo, haciendo chistes sobre el tema, colocando un cartel de Se traspasa en plató… Y, curiosamente, el resultado de todo esto es que están haciendo los mejores programas de Sálvame de los últimos meses. Más divertidos y espontáneos, ahora dará pena y todo que los quiten.

Jorge Javier coloca un cartel en Sálvame | Telecinco

Sandra Barneda también se queda con la franja del Viernes Deluxe

Se ha dicho que Sandra Barneda presentará el programa que sustituirá a Sálvame durante el verano. Se llamará Así es la vida y se emitirá de lunes a viernes por la tarde hasta el mes de septiembre, cuando Ana Rosa Quintana pondrá en marcha un proyecto nuevo por las tardes bajo su sello –y de su productora-.

Durante el mes de julio, Barneda compaginará su encargo con otro de similar: ponerse al frente de la franja que ocupaba el Deluxe . A partir de entonces, la presentadora barcelonesa tendrá un programa en el prime time que mezclará entretenimiento y actualidad con el objetivo de analizar qué ha pasado en el mundo y en la prensa rosa. Dice Algo Pasa TV que todavía están preparándolo y que no se sabe muy bien cómo será, pero que sí que tienen claro quién tenía que ser la líder. ¿El nombre de este espacio? La última noche .

Sandra Barneda presentará el espacio del Deluxe | Instagram

Sandra Barneda será la presentadora con más horas de televisión durante el verano, teniendo en cuenta que la veremos cada día de lunes a viernes. La cadena confía ciegamente con ella y así se demuestra en nombramientos como estos, dos meses llenos de proyectos y de trabajo que llenarán sus bolsillos.