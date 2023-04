Terelu Campos, enamorada després d’anys sense parella: fotos sorprenents

Terelu Campos sembla haver refet la seva vida sentimental. Després de molt de temps sense parella, la filla de María Teresa Campos apareix a la portada d’una revista acompanyada d’un home misteriós. La tertuliana de televisió hauria sortit a sopar amb ell i els fotògrafs els han captat en una nit que dona ales a pensar que podria estar il·lusionada: “Les imatges parlen per si soles“, diuen a Semana. Arriben a qualificar aquesta sortida com a “màgica” i asseguren que han estat testimonis d’una nit en què tots dos haurien compartit “confidències i riures” abans de dirigir-se junts cap a casa seva. Els expliquen que encara és molt aviat per qualificar aquesta història com una relació seriosa, però deixen caure que podrien arribar a aquest punt aviat.

L’últim que havia dit Terelu sobre la seva vida íntima era que no estava interessada en iniciar cap relació en aquests moments, una idea que podria haver deixat aparcada: “No estic oberta a l’amor perquè el que jo vull és molt difícil“, ha repetit. Haurà trobat precisament això que buscava en aquest home? Ells creuen que sí, ja que titllen les imatges de la cita com unes instantànies “mai vistes” de Terelu en una actitud que només hauria tingut si estigués convençuda que ningú no la veia.

No se li coneixia parella des que tallés amb l’últim ex el 2015, de fet, moment en el qual va optar per deixar l’amor de banda. Ara podria tornar al terreny sentimental, una idea que de moment no ha volgut confirmar ni desmentir. Podria haver fet aquest pas ara que la mare es troba una mica millor, tenint en compte que ha hagut d’estar tan pendent d’ella que tampoc no tenia temps per a moltes cites.

Terelu Campos podria tenir nova parella | Semana

María Teresa Campos, una mica més recuperada

María Teresa Campos ha estat aïllada a casa les darreres setmanes i això tenia preocupat el seu entorn. Han arribat a acusar les filles de no permetre-li agafar les trucades dels seus amics, una solitud i un silenci que incrementaven l’angoixa sobre el seu estat de salut. Ara la mateixa revista publica unes fotos de la icònica presentadora en què se la veu caminar pel carrer en companyia de les seves filles: “El seu aspecte continua sent cuidat“, afirmen. Ha tranquil·litzat veure que va sortint de casa de tant en tant, una idea que s’havia descartat en pensar que ni tan sols podia sortir de casa per culpa de les malalties que arrossega.