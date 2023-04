Terelu Campos, enamorada después de años sin pareja: fotos sorprendentes

Terelu Campos parece haber rehecho su vida sentimental. Después de mucho de tiempo sin pareja, la hija de María Teresa Campos aparece en la portada de una revista acompañada de un hombre misterioso. La tertuliana de televisión habría salido a cenar con él y los fotógrafos los han captado en una noche que da alas a pensar que podría estar ilusionada: «Las imágenes hablan por sí solas«, dicen en Semana . Llegan a calificar esta salida como «mágica» y aseguran que han sido testigos de una noche en que los dos habrían compartido «confidencias y risas» antes de dirigirse juntos hacia su casa. Les explican que todavía es muy pronto para calificar esta historia como una relación seria, pero dejan caer que podrían llegar a este punto pronto.

Lo último que había dicho Terelu sobre su vida íntima era que no estaba interesada al iniciar ninguna relación en estos momentos, una idea que podría haber dejado aparcada: «No estoy abierta al amor porque lo que yo quiero es muy difícil«, ha repetido. ¿Habrá encontrado precisamente esto que buscaba en este hombre? Ellos creen que sí, ya que tachan las imágenes de la cita como unas instantáneas «nunca vistas» de Terelu en una actitud que solo habría tenido si estuviera convencida de que nadie la veía.

No se le conocía pareja desde que cortara con su último ex en 2015, de hecho, momento en el que optó por dejar el amor de banda. Ahora podría volver al terreno sentimental, una idea que de momento no ha querido confirmar ni desmentir. Podría haber hecho este paso ahora que la madre se encuentra algo mejor, teniendo en cuenta que ha tenido que estar tan pendiente de ella que tampoco no tenía tiempo para muchas citas.

Terelu Campos podría tener nueva pareja | Semana

María Teresa Campos, algo más recuperada

María Teresa Campos ha estado aislada en casa las últimas semanas y esto tenía preocupado a su entorno. Han llegado a acusar a sus hijas de no permitirle coger las llamadas de sus amigos, una soledad y un silencio que incrementaban la angustia sobre su estado de salud. Ahora la misma revista publica unas fotos de la icónica presentadora en las que se la ve andar por la calle en compañía de sus hijas: «Su aspecto continúa siendo cuidado«, afirman. Ha tranquilizado ver que va saliendo de casa de vez en cuando, una idea que se había descartado al pensar que ni siquiera podía salir de casa por culpa de las enfermedades que arrastra.