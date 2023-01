Terelu Campos, preocupada pel futur a televisió i enfadada amb ‘Sálvame’

Terelu Campos les ha vist de tots colors a Sálvame. Ha estat una de les periodistes més importants en alguns moments, en d’altres ha rebut per totes bandes i ha estat una època fora com a càstig pel tracte a la germana. Ara torna a ser una col·laboradora habitual del programa del cor, però li preocupa el seu futur televisiu. Mediaset es troba en plena reestructuració i ella és conscient que el seu paper és prescindible.

En parla en una columna de Lecturas molt sincera en la que, de fet, critica alguna de les decisions que ha pres la cadena recentment: “La trucada d’Óscar Cornejo a principis del 2022 per tornar a Sálvame amb el Lemon Tea de María Patiño va ser un esclat per a mi. Teníem compenetració i la secció era més natural del que jo esperava. Tot semblava anar bé quan, de sobte, van decidir treure el nostre espai. Això passa habitualment amb els programes de la nostra feina, però continuo pensant que ho van fer sense cap motiu. L’audiència ens donava suport i allò era el més important”.

L’eliminació d’aquella secció presentada per Terelu i María Patiño va ser sorprenent, tenint en compte que no van prescindir d’elles com a parella ja que les van posar a presentar Sálvame els divendres. Està còmoda Terelu a plató després de tot el que ha passat? “Espero que continuem tenint el suport del públic i de la cadena perquè aquest programa és una gran família formada per moltes d’individuals que barallen cada dia per oferir el millor programa als espectadors. Tant de bo estiguem entretenint-vos molts anys perquè aquest esforç diari és l’aliment de moltes persones”.

L’altre dia van penjar la seva foto oficial en els passadissos de Telecinco i ara diu que va ser molt especial: “Per fi crec que estic on he d’estar. Veure’m allà és el fruit de tantíssims anys de feina per a la que és la meva casa des de fa 26 anys”.

Terelu Campos assegura que els directors de Sálvame són “hipòcrites i incoherents”

La filla de María Teresa Campos es mostra molt contenta de continuar lligada a la cadena, però això no impedeix que els deixi verds en directe. En el programa de Sálvame d’aquest dijous, de fet, ha esclatat contra la direcció del programa. Els ha acusat de ser “hipòcrites i incoherents“, el que no ha fet massa gràcia.

Terelu Campos defensa la germana a Sálvame | Telecinco

I aquest atac a què venia? “Estic d’acord que sou uns hipòcrites. Crec que la direcció d’aquest programa fa un exercici d’hipocresia molt gran, però això no és nou. És cert que Carmen Borrego va exercir de directora durant un dia. Ara bé, no entenc com podeu tenir la barra de dir que aquell dia va parlar-se molt de les Campos. A veure si teniu el que cal per no tornar a parlar de nosaltres en tots els altres programes”.

“A veure si és veritat que no es parla més de mi, de la meva germana o de la meva filla. És hipòcrita dir que Carmen ha parlat molt de nosaltres quan en aquest programa es parla de nosaltres dia sí i dia també”, ha esclatat enfurismada per defensar la germana.