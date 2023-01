‘Joc de cartes’ troba un restaurant ambientat en una pel·lícula de terror

Joc de cartes manté els teleespectadors enganxats davant la televisió cada dimecres. En el programa d’aquesta setmana, l’equip del Marc Ribas buscava el restaurant amb més personalitat del Berguedà. La idea era bona, però el resultat ho ha estat encara més tenint en compte els restauradors i els locals que han escollit. Amb el primer, per exemple, ja et feies una idea que aquesta no seria una emissió qualsevol.

Un restaurant temàtic de terror a Joc de cartes

I això per què? En proposar una visita al Restaurant K, en el que el Climent proposa una experiència gastronòmica en la que també passes por perquè el seu és un restaurant temàtic de terror: “El nostre és una barreja entre restaurant de terror i scape room“, assegurava. Un noi certament amb molta personalitat que deixava clar, des del principi, que li hagués encantat ser un mag i anar a Hogwarts amb Harry Potter.

Només arribar, els concursants s’han endut un ensurt de mort en veure que sortien persones a espantar-los de darrere de les portes. La Sílvia ho ha passat realment malament i ha estat a punt de marxar. Les cambreres anaven disfressades i ensagnades, així com els plats també tenien temàtica de pel·lícula de terror. No els han puntuat molt bé i, finalment, ha empatat en la segona posició.

Al Restaurant K es menja que t’hi mors i es passa por 🕸 Sí, el Climent és propietari d'un restaurant temàtic de terror. Us atreviríeu a visitar-lo? #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/9O8WdGK9fp — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) January 4, 2023

No sé si soc a terra de l'ensurt o de tant riure 😱😂 #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/Mh3F5jV6Nw — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) January 4, 2023

Un restaurant en una antiga fàbrica tèxtil

Una altra de les propostes més originals és la del Josep, propietari del Baix Pirineu, el que està situat en una antiga fabrica tèxtil. El local encara conserva algun dels elements característics, els que han integrat a l’espai: “Vull reviure una zona que havia estat viscuda per molta gent del poble”. Aquesta cara potser sona, tenint en compte que el restaurador va ser un dels protagonistes d’El Foraster i així ho ha volgut explicar.

Els plats han agradat, amb bona presentació i originalitat amb diverses sorpreses com un coulant salat que ha deixat el presentador amb la boca oberta. Al final s’ha endut un 7,1 de puntuació gràcies a bones notes en el preu, el menjar i el servei.

El Josep és el propietari del Baix Pirineu, situat en una antiga fàbrica tèxtil, i reconeix que el que li agrada més és que visiti el restaurant la gent que ha viscut tota la vida a Berguedà #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/TtQnv84gZE — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) January 4, 2023

Cambrers divertits i descarats en el local més bandarra del Berguedà

La Sílvia, per la seva banda, presenta un restaurant més “bandarra i descarat” en el que assegurava que s’adonarien ràpidament de l’esperit punky que tenen a l’ambient: “Fem les coses d’una manera divertida i descarada per sortir de la rutina i de la normalitat. Guanyarem Joc de cartes perquè som els més punky i bandarres de tot el Berguedà”. En el seu cas, ha explicat que va viure una època a Costa Rica però que va acabar tornant per culpa de la mort del seu segon fill, que va tenir un accident: “Allà em notava molt sola i perduda. Vaig necessitar l’abraçada de la família i de la protecció”.

La Sílvia presenta La Forkilla, un restaurant ple d'elements reciclats i amb esperit punky, que es va convertir en la millor manera de fer-se càrrec dels fills #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/kzjpr5tElB — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) January 4, 2023

Pel que fa al dinar, els ha sorprès molt que afegissin Katsuobushi al calamar, un bonítol sec que fan servir els japonesos per fer caldo i que fa moure els plats calents sobre els que el posen. L’escena en què el Marc ho explicava ha acabat sent un dels moments més divertits del capítol. L’espai i el preu de La Forkilla han rebut bones puntuacions, mentre que en la resta de categories s’ha endut un bé de mitjana. El seu restaurant està tancat temporalment, tal com han explicat en el Twitter del programa, però no han explicat per què.

Els plats de La Forkilla han despertat la imaginació del Climent. I la teva? Quin t'agradaria demanar? #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/ZwUiChkqbN — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) January 4, 2023

Un restaurant amb personalitat, familiar i casolà

Finalment, també han escollit una proposta més familiar i casolana que té al capdavant el fill de la Montserrat. Anomenat La Baells, aquí ella deixa clar que no fa “ni cas” al que li demana el seu fill perquè ella fa el que li dona la gana. Durant tot el programa, la restauradora anava criticant la presència d’aliments congelats en els altres restaurants… però, quan han arribat a la seva cuina, s’han trobat un congelador ple i això no ha fet gràcia als companys.

Deixant de banda aquest detall, els ha agradat veure que servien plats molt grans amb molta quantitat. L’espai i la cuina li han baixat bastant la nota mitjana, però, el que la situava en últim lloc. Ha estat tot el programa queixant-se de tot i això, al final, ha fet que a Twitter la deixessin verda.

La Montserrat ajuda el seu fill al restaurant La Baells, encara que ella defensa el seu dret a fer el que li doni la gana 😯 #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/iPTaP0uOMa — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) January 4, 2023

Els plats de La Baells han transportat els restauradors al menjar de les seves àvies… i els han agradat per les grans porcions 👀😂 #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/oisivHfCxl — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) January 4, 2023

Moltes llàgrimes a la confrontació de Joc de cartes

Com cada setmana, la part de la confrontació ha estat la que més curiositat ha generat. En el d’aquest dimecres hem vist moltes llàgrimes, sobretot per part d’un Josep molt emocionat. En veure que l’havien puntuat bé, ha començat a plorar en parlar de la relació amb el seu pare: “S’acaba conviure amb el meu pare”.

No plorem, se'ns ha ficat alguna cosa a l'ull 😭 #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/LixQ1XR5kP — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) January 4, 2023

Un dels moments més divertits ha arribat quan han volgut espantar el líder del terror de la nit, el Climent. I com ho han fet? Tot col·locant una careta terrorífica a sobre del full de les valoracions. Ell s’ha mostrat encantat: “Què bé que hem fet la nostra feina que m’han preparat això, m’encanta”. Tot just després, s’ha emocionat una mica. No li ha agradat que li posessin un cinc en el menjar, encara que les companyes han estat bones en les puntuacions.

‘Joc de cartes’ intenta espantar un dels concursants | TV3

La Sílvia, per la seva banda, s’ha mostrat contenta per la puntuació i les ha considerat justes. La Montserrat ha estat la més dura quan li ha criticat que els arrebossats estiguessin massa cruixent, una crítica que deia tot just abans d’alabar una altra de les elaboracions per no ser massa crítica.

I quan ha estat el torn de rebre ella les notes, ha lamentat que l’hagin puntuat baixa: “M’han vist com una rival, està clar. Estic una mica decebuda. M’ha sabut greu que em puntuïn malament perquè no es mereix”. El moment més tens, quan li han recriminat que es trobés un tros de fregall a sobre de la carn. Ràpidament li han deixat clar que no li havien restat puntuació per això, però la crítica no li ha agradat gens a la dona: “Jo també em vaig trobar un pèl a un dels plats, però el vaig treure i ningú no se’n va adonar. Potser no ho hauria d’haver dit, però és el que hi ha”. Molts han criticat, llavors, que tingués tan mal perdre.

La Montserrat es pensava que tindria més bona nota. I quan veu que no, diu que l'han vist rival. I que va trobar un pèl. Quin mal perdre. #JocDeCartesTV3 — Esther Badia Pascual ||*|| Republicana. (@estherbadiap) January 4, 2023

Ja tenim a la que no troba res bé del programa d’avui: la senyora. Ostia tu, quina tia vinagre.#JocDeCartesTV3 — Rapitenc Sense Filtro (@rapitenc10) January 4, 2023

Finalment, el guanyador escollit ha estat el restaurant del Josep a l’antiga fàbrica tèxtil. En el que tots els teleespectadors han estat d’acord, però, és que el propietari del restaurant de por ha fet un molt bon paper i una campanya de màrqueting brutal.