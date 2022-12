Puntuacions sospitosament baixes a un ‘Joc de cartes’ ple de crítiques

Joc de cartes buscava aquest dimecres el millor restaurant de la Cerdanya. Amb el que s’ha trobat, però, és amb una proposta molt deficient que ha rebut per totes bandes. Parlem d’El Gat Negre, que ha acabat rebent un suspens de nota mitjana i moltíssimes crítiques de la resta de concursants. De fet, l’han arribat a valorar amb un 2.

L’Enric Armengol acaba d’obrir aquest restaurant, un local de tapes que no ha convençut gens especialment perquè la cuina és molt petita, caòtica i no compta amb els elements bàsics. Tots s’han adonat que és nou en aquest negoci i ell mateix ha acabat confessant que s’ha adonat que té moltes coses a millorar. El nivell del menjar ha estat molt criticat perquè l’han trobat de poca qualitat i poc casolà.

Un dels concursants fa autocrítica i reconeix que ha de millorar

Passa poques vegades, això que un dels restauradors del programa de TV3 rebi moltes crítiques i les accepti bé sense massa acritud. En el cas de l’Enric, no ha pogut evitar emocionar-se. I això que en un principi ha intentat justificar-se, tot culpant la malaltia de la cuinera: “Ella no va poder ser-hi i vam haver d’improvisar”.

Aquest intent d’excusa no ha fet gràcia a Marc Ribas, que li ha recriminat que intentés culpar algú altre: “Perdona’m, però he de dir que aquell pastís de formatge no estava malament perquè no estigués la teva cuinera. Tot estava mal conservat i barrejat dins de les neveres. Tota la conservació dels aliments era un cristo. O bé no mires les neveres, o no saps com s’ha de conservar. La teva obligació és que el negoci funcioni i no perdis diners”.

Finalment, el jove reconeixia que tenia raó: “Fins ara he treballat d’aquesta manera, però potser no m’he de quedar amb el que he fet i haig d’entrar més a la cuina per veure què s’hi fa. Fins ara la cuina no era meva. Crec que aquesta experiència m’ha anat molt bé”.

El #JocDeCartesTV3 també és això: una oportunitat per aprendre i millorar per als restaurants que s'atreveixen a participar-hi. Bravo, Enric! pic.twitter.com/KXCpTdYjKK — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 28, 2022

La guanyadora de Joc de cartes, enfonsada per les crítiques al seu marit

Al Bellver de Cerdanya trobem el restaurant Nou Cal Caterí, regentat per la Miren Villena. Característic per la barreja de plats catalans i bascos, la seva proposta era clarament la millor i, finalment, ha estat escollida com la guanyadora. I això que, en un principi, a la resta de concursants no els agradava l’estil de la seva decoració amb la cuina plena de frases motivadores arreu: “M’he quedat saturat, no m’imagino mai treballant en una cuina plena de frases que semblen que t’estan dient que et falta motivació especial. Sembla que, enlloc del cambrer, aquí ha d’entrar el Dalai Lama”.

Heu comptat quantes frases hi havia al Nou Cal Caterí? Als nostres concursants no els ha agradat gaire… #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/t76OxpcP6f — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 28, 2022

Els plats i la qualitat del menjar del restaurant de la Miren han estat molt ben puntuats, però no tant el servei del seu marit com a cambrer. Ell mai no s’havia dedicat a aquest món i això s’ha evidenciat. La resta de companys han estat cruels amb ell i l’han puntuat molt malament, el que ella no s’esperava. Visiblement emocionada, ha deixat clar que creu que no s’ho mereixia: “El Manu no es mereix un 6, fa una feina excel·lent. Ell és una persona que està completament a l’altura del nostre negoci i, si no fos per ell, tampoc podríem completar la feina que fem”.

Al #JocDeCartesTV3 ha regnat la pau… fins ara 💥 Prepareu-vos per a una confrontació en què la veritat sortirà a la llum! pic.twitter.com/Jjz1AsKWIR — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 28, 2022

La Miren s'emociona quan sent les crítiques negatives sobre el seu marit, “El Jefazo” #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/bbKcFwfiwn — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 28, 2022

L’amistat entre dos dels concursants, motiu de sospita

L’amistat entre la Miren i l’Enric podria haver estat clau a l’hora de les puntuacions. Un dels altres restauradors ho ha destacat en un parell d’ocasions, encara que tots dos ho han negat taxativament. A ella l’han acusat de ser més crítica al Paller de Queixans que a altres llocs, ja que les crítiques al servei eren massa exagerades.

La gran majoria de teleespectadors han coincidit que la Miren ha volgut ser estratega i que s’ha fet evident que estava puntuant més baix del que tocava per poder guanyar ella. Tampoc no ha agradat que escollissin un dels seus plats com el millor, ja que no troben lògic que el millor plat de la Cerdanya sigui un peix… a la basca.

Què et semblen els plats del Paller de Queixans? Són tan greus les queixes de la Miren sobre el servei? #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/mJhoMWSyPH — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 28, 2022

Que el millor plat de la Cerdanya sigui un turbot a la basca us ho haurieu de fer mirar #JocDeCartesTV3 — La Ponderosa 🎗 (@JossCartwright) December 28, 2022

El moment més divertit de Joc de cartes, amb les dents com a protagonistes

El programa d’aquesta setmana també ha tingut molts riures, sobretot en una escena hilarant que ha fet molta gràcia al presentador. Estaven tastant els plats d’un dels restaurants quan, a la Miren, les dents començaven a cruixir-li: “Tens totes les dents?”, li preguntava.