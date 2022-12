Elena Gadel publica fotos i detalls inèdits de les campanades de TV3

Elena Gadel i Llucià Ferrer van ser els presentadors de les campanades de TV3 l’any passat. Ells van ser els encarregats d’acomiadar el 2021 en un programa que va encantar els teleespectadors. A Catalunya van ser líders d’audiència amb molta diferència i, a més a més, el seu paper va agradar molt. El petó que es van donar va aixecar passions i encara avui molts destaquen que ho van fer molt bé.

L’actriu de Com si fos ahir ha volgut rememorar aquella experiència en un post d’Instagram molt nostàlgic. Ha publicat fotografies inèdites de la preparació del programa, en les que se la veu emprovant-se diferents vestits i retocant el definitiu.

Elena Gadel recorda les campanades | Instagram

L’actriu recorda com va viure la preparació de les campanades | Instagram

La presentadora tenia moltes opció de vestit per a les campanades | Instagram

Elena Gadel, amb un dels vestits de les campanades | Instagram

Elena Gadel explica que van haver de canviar de localització de les campanades a l’últim moment

A més a més, ha mostrat com la van maquillar i com va viure l’equip la retransmissió en directe. En el text que acompanya aquest recull d’imatges, ha escrit el següent: “Fa tot just un any estàvem així. El Lluci i jo presentàvem les campanades 2022 a TV3 i amb l’equip estàvem immersos en proves de maquillatge, de perruqueria, de vestuari, gravant promos… Van canviar la localització a l’últim moment per temes de seguretat. No va ser fàcil per producció però ho vam fer i va ser preciós El millor preludi per l’any que vindria. Que tingueu un bon comiat 2022! Mariona Escoda i Miki Núñez, us gaudirem! Quina meravella de records“.

El maquillatge, una part fonamental | Instagram

Així veia l’equip la retransmissió | Instagram

Enguany, efectivament, seran Mariona Escoda i Miki Núñez els presentadors de l’última retransmissió de TV3 de l’any. La guanyadora d’Eufòria i el presentador del concurs acomiadaran l’any i prendran les campanades amb els teleespectadors, entre els quals de ben segur hi ha molts fans d’un programa que emetrà la segona edició a partir de la pròxima primavera.