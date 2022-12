Ramón García parla de l’absència d’Anne Igartiburu a les campanades

Ramón García i Anne Igartiburu han format durant molts anys la parella de TVE per excel·lència per a les seves campanades. Aquest 2022 serà el primer en què cap dels dos no acomiadarà l’any a televisió, el que no passava des de la temporada del 1996. Ella havia estat al capdavant d’aquest espai especial des de fa molt de temps, un paper que havia interpretat ininterrompudament des de fa més de 17 anys. Enguany, però, la cadena ha decidit apartar-la i col·locar en el seu lloc a Ana Obregón i Los Morancos.

Ella no s’ha pronunciat al respecte més que per desitjar sort a la seva substituta. Ara bé, Ramón García ha volgut parlar sobre el lleig cap a la seva companya més veterana en una entrevista a La Razón: “Aquest és el procés de sempre, ningú no és etern en res. La televisió és cíclica i alguns durem més i altres menys. Anne ha estat moltíssims anys donant les campanades i si TVE ha decidit posar enguany a Ana Obregón i Los Morancos, doncs que els vagi bé”.

Ramón García i Ibai Llanos acomiadaran el 2022 junts des de Twitch

Ell no acomiadarà l’any des de TVE, però sí que ho farà en streaming. L’icònic presentador de la capa va sorprendre l’any passat en acceptar la proposta d’Ibai Llanos, que va voler acomiadar el 2022 des de Twitch amb ell. Doncs bé, la retransmissió va tenir tantíssim èxit que han decidit tornar-ho a fer: “Hem quedat que repetirem i allà estarem amb moltes ganes el dia 31 des de la Puerta del Sol. Nosaltres estarem allà des de les deu de la nit en una connexió amb altres convidats i alguns convidats”.

En aquesta entrevista, ha confessat que portarà capa: “Ha d’estar i estarà”. Les audiències no els preocupen tant tenint en compte que és una emissió per Internet, però sí que s’hi fixaran: “Nosaltres només lluitem contra nosaltres mateixos. El primer any que ho va fer l’Ibai des de casa va aconseguir gairebé 500.000 teleespectadors, mentre que l’any passat vam duplicar aquesta xifra. Vam guanyar a Mediaset i això és fortíssim”.

Ramón García farà les campanades amb Ibai Llanos | Instagram

El que li sembla més fort és que acomiadi l’any amb l’Ibai, un noi que va néixer l’any en què ell va posar-se en el programa especial de les campanades: “Fixa’t tu… I ara fa això amb mi en el mateix lloc 30 anys després”.