Laura Escanes i Álvaro de Luna fan oficial la relació en un concert

Laura Escanes i Álvaro de Luna continuen fent plans junts i, finalment, han decidit que ja n’hi ha prou d’amagar-se. La parella ha oficialitzat la seva relació a través d’Instagram i també en el concert d’Aitana a Madrid, al que han acudit junts. La premsa ha pogut fotografiar-los a l’entrada de l’espectacle, el que ha aprofitat Europa Press per poder captar-los en unes imatges molt esperades. Els van veure junts a l’aeroport, quan ella va anar a rebre’l després del viatge per Sud-amèrica.

Laura Escanes i Álvaro de Luna, junts en el concert d’Aitana | Europa Press

La ‘influencer’ i la cantant arriben junts al concert | Europa Press

Laura Escanes, al concert d’Aitana amb el xicot | Instagram

Laura Escanes, a l’estudi de gravació amb Álvaro de Luna

Era un secret a veus, però ara ja no hi ha dubte. A primera hora del matí, a més a més, la influencer barcelonina publicava una fotografia des de l’estudi de gravació del xicot que acompanyava d’un missatge: “Què guai veure com es cuinen aquestes coses”. La relació va sortir a la llum poc després de la ruptura de Laura Escanes i Risto Mejide, el que va fer que la premsa rosa s’interessés moltíssim per conèixer quan van conèixer-se i quan va començar a haver-hi alguna cosa entre ells.

La barcelonina no volia confirmar res en un principi, ja que no feia més que dir que estava soltera i que simplement s’ho estava passant bé com faria qualsevol jove que s’acabava de separar.

La ‘influencer’ ja no amaga que visita l’estudi d’Álvaro de Luna | Instagram

Van arribar junts al Wizink Center, escenari en què Aitana va organitzar l’últim concert de la gira davant dels fans. Ha estat un any i mig voltant per Espanya, un cicle que ha tancat en el mateix moment en què ha trencat amb el seu xicot Miguel Bernardeau. En l’actuació, Aitana reconeixia que estava “sensible” i “amb els nervis a flor de pell”.