Laura Fa fica la pota i diu el nom del famós infidel que ocultava ‘Sálvame’

Laura Fa l’ha fet grossa en l’últim programa de Sálvame. El programa del cor assegurava que s’havia assabentat d’una notícia bomba que podria dinamitar un dels matrimonis més estables del món dels famosos. No van voler donar el nom ni la professió del protagonista, un home “molt conegut” que hauria estat infidel a la seva dona. El programa del cor aconseguia el testimoni de la presumpta amant, que estava disposada a donar tots els detalls sobre aquesta aventura amorosa. Ara bé, van deixar clar que no ho revelarien fins al final de l’emissió per intentar mantenir la curiositat dels teleespectadors.

Abans, però, Jorge Javier Vázquez deia que no tenien del tot clar que la història fos certa i que preferien no revelar la seva identitat: “No tenim proves contundents”. Poc després, a un se li estava a punt d’escapar: “He estat a punt de dir el seu nom… Això és molt perillós. Estiguin atents perquè aquesta tarda pot sortir el gordo“. I efectivament, ja que només uns minuts després era Laura Fa qui deia el nom del protagonista infidel: “Les declaracions que hem sentit és d’algú que té moltíssimes dades que poden fer quadrar tota la història. Coneix gent que coneix profundament en Fran“, deia sense voler.

El nom del torero infidel, revelat per Laura Fa per error

La tertuliana barcelonina va tapar-se la boca amb les mans i va sentir-se un crit d’una de les companyes: “Bé, doncs ha sortit el gordo“, etzibava Kiko Hernández. El presentador intentava que despistar l’audiència en un primer moment tot canviant de tema, però no ho aconseguia: “Estem dient que tenim una entrevista secreta, però crec que ja podem treure això de secreta. Alguna cosa a dir, Laura?”. Ràpidament començaven les especulacions a Twitter per esbrinar a quin Fran famós es referien, sobretot quan van confirmar que es tractava d’un torero. D’aquesta professió, l’única Fran famós és en Rivera… així que tot apunta a què hauria estat ell qui ha posat les banyes a la dona.

Alguien se cree que a Laura Fa se le ha escapado el nombre del torero, que supuestamente, ha sido infiel durante años a su mujer? Melón abierto y habrá consecuencias #yoveosalvame #YoVeoFa #infieles #Covid #BenidormFest2023 #ULTIMAHORA pic.twitter.com/xVHrrU9bJu — Nero Wolffe (@NeroNewspaper) December 19, 2022

Laura Fa ha xerrat massa, el que sembla que hauria fet sense adonar-se. Ara bé, els més malpensats podrien arribar a plantejar-se que ho hagués fet a propòsit per donar joc als teleespectadors. No han confirmat que sigui ell a qui es referien, però és probable que en el programa d’aquesta tarda donin més pistes sobre la identitat del famós infidel.