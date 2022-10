Laura Fa: “Em va amenaçar un escorta de Leonardo DiCaprio amb una pistola”

Laura Fa ha tret a la llum una anècdota molt impactant que deixa en mal lloc l’equip de seguretat de Leonardo DiCaprio, l’actor estrella de Hollywood que aquesta setmana ha estat a Barcelona. La premsa va enxampar-lo en una reunió de negocis amb dos empresaris multimilionaris, amb els qui posteriorment va anar de festa a un local d’oci, a un espectacle de màgia privat i també a un iot al que “anaven entrant les noies de cinc en cinc“.

La periodista del cor i Lorena Vázquez van perseguir-lo durant la seva primera estada a la capital catalana, la que va fer quan encara sortia amb Bar Rafaeli. Junts els van veure en alguns dels punts turístics més famosos com la Sagrada Família, el Parc Güell o la Catedral. Estaven perseguint-los amb la càmera quan van veure que entraven a una cafeteria del carrer Princesa, moment en què van treure la càmera per gravar l’escena des del carrer. Un dels guardaespatlles de l’actor se’n va adonar i va dirigir-se cap a elles de males maneres, tal com han explicat al Tot es mou.

“Va ser una persecució bastant complicada aquella… El vam veure amb la Bar i la sogra a dins de la cafeteria, vam treure les càmeres petites per gravar i l’escorta va venir cap a nosaltres. Era el típic home gegant, d’aquests típics goril·les. Ens va dir que havíem de marxar d’allà i ens hi vam negar, li vam dir que no marxaríem perquè estàvem al carrer. Va ser en aquell moment quan va obrir la jaqueta com a les pel·lícules i ens va ensenyar que duia una pistola“, ha relatat la Laura Fa.

Laura Fa i Lorena Vázquez expliquen l’anècdota amb un guardaespatlles de Leonardo DiCaprio | TV3

Laura Fa reconeix que va passar molta por per culpa del guardaespatlles de Leonardo DiCaprio

La col·laboradora de Sálvame confessa que va espantar-se moltíssim i que van mirar-se amb l’altra periodista: “Vam adonar-nos que havíem de marxar d’allà, és clar. No sé si era una pistola real, però a mi m’ho va semblar i no volia arriscar la meva vida. Sempre recordo aquell moment perquè semblava com una pel·lícula de Rambo“.

Una escena que no oblidarà mai, ja que reconeix que va passar molta por en creure’s realment que el guardaespatlles l’estava amenaçant amb fer-li alguna cosa.