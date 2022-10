Isaac de ‘Las tentaciones’ s’assabenta que ha estat pare per Instagram

Lucía i Isaac Lobo de La isla de las tentaciones s’han convertit en pares de la seva primera filla en comú aquesta matinada. Els influencers van fer-se famosos en el reality de Telecinco, el que els va unir en una aventura que van mantenir durant uns mesos, fins que van trencar perquè el noi li va ser infidel. El problema va ser que, només un parell de setmanes després, Lucía va saber que estava embarassada. La parella va intentar donar-se una oportunitat, però van tornar a trencar i ara fan vides separades fins al punt que Isaac s’ha assabentat del naixement de la filla a través d’Instagram.

La noia va publicar un vídeo des de l’hospital en el que confirmava que s’havia posat de part, una informació de la que no va avisar a Isaac malgrat ser el pare de la nena. Eren els seguidors del barceloní els qui l’avisaven, el que feia que el noi esclatés de ràbia en un vídeo: “Nois, gràcies pels missatges. La Lucía és a l’hospital, gràcies per avisar-me. En teoria havíem quedat que em trucaria quan passés, però no m’ha trucat ni m’ha enviat cap missatge. Agafaré un tren cap a Cadis a primera hora… Si no arriba a ser per vosaltres, no me n’assabento i és una mica trist”.

Isaac Torres s’assabenta que ha estat pare per Instagram

Lucía reconeix que el part ha estat complicat i que ho ha passat malament

La Lucía no s’ha pronunciat sobre aquesta polèmica, però sí que ha publicat fotos del part abans de presentar la petita Mia públicament. Pel que ha confessat fins ara, el part no ha estat fàcil i ho ha passat molt malament: “Ja explicaré tot el que ha passat, però estem les dues molt bé. Mia ha pesat 3,15 kg i fa 51 cm. En aquesta foto estic molt malalta, però ja ha passat tot. Perdoneu, aquí estava molt malaltona… es nota la diferència. Vull que veieu la veritat, només desitjava que marxés el dolor i no m’importava la cara ni els cabells. Estava molt inflada i aquesta és la realitat. Ho he passat molt malament, es nota a la meva cara. Ara no puc descansar ni dormir, estic morta d’amor mirant a la nena tota l’estona. Soc un drap, ho he passat súper malament i ja en donaré detalls, però ara moro d’amor”.

Lucía, coneguda per La isla de las tentaciones, explica com ha estat el part | Instagram

La influencer reconeix que ho ha passat molt malament | Instagram

Lucía publica la primera foto amb la nena | Instagram

Un naixement envoltat en polèmica que donarà pas a la primera imatge d’Isaac amb la filla, de qui s’ha perdut el part.