Nagore treu a la llum que va entrar a ‘Gran Hermano’ per fugir del promès

Nagore Robles va canviar de vida radicalment gràcies a Gran Hermano, que lava fer famosa i va ajudar-la a aconseguir un lloc privilegiat a televisió. La basca va destacar pel seu caràcter fort i els pocs pèls a la llengua, dues característiques que ha mantingut com a tertuliana de programes del cor. Ara ha aconseguit un programa propi a Mtmad anomenat Nos hemos liado, en el que de tant en tant va deixant anar titulars sobre la seva vida privada.

L’última cosa que ha explicat? Que va entrar al reality per fugir de la seva parella, amb qui va estar a punt de casar-se. Entre riures, va confessar que va protagonitzar una escena similar a la de Julia Roberts a Novia a la fuga: “Vaig fer marxa enrere a tot, a la boda, al vestit, a l’església, al capellà… El capellà em va trucar després de marxar! Només us diré que jo ja tenia el vestit quan em va trucar i em va preguntar que què estava fent en cancel·lar el compromís, que ja tenia allà les flors. Ho vaig deixar tot i vaig decidir apuntar-me al càsting del programa. Vaig tancar la porta, la boda i tot. Vaig entrar-hi per fugir una mica d’aquesta persona”.

“Jo sortia amb un noi i ens havíem compromès, però m’havia cansat d’ell i no sabia com trencar la relació. Si vaig entrar a Gran Hermano, en bona part, va ser per fugir d’aquesta persona perquè era el típic que no deixava que el deixessin. La seva insistència era molt gran i no em va deixar en pau fins que vaig entrar-hi, moment en què vaig adonar-me que també m’agradaven les dones”, ha reconegut en aquestes declaracions.

Nagore Robles se sincera sobre una de les seves exparelles més insistents | Telecinco

Nagore reconeix que no era ella mateixa a Gran Hermano

Nagore es va mostrar exageradament dura en aquella època, de la que en diverses ocasions ha confessat que es penedeix una mica: “Em mostrava més dura del que era en realitat i vaig aprendre que sota aquella cuirassa hi havia tristesa”. La presentadora ha treballat una carrera televisiva molt completa des de llavors i ha mostrat diverses facetes, al que la va ajudar sortir amb Sandra Barneda i mostrar la seva vena més romàntica a les xarxes i també en els platós de televisió.