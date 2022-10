Sandra Barneda se sincera sobre el desamor: “He patit molt i he estat sola”

Sandra Barneda ha visitat Fiesta, el programa d’Emma García a Telecinco, per continuar amb la gira de promoció de la seva nova novel·la. La periodista barcelonina parla de la infància en aquest escrit, el que basa en anècdotes dels estius que va passar al càmping amb el seu grup d’amics: “He tingut una infància maca, però m’he sentit molt sola per circumstàncies familiars. No tinc un mal record, però la soledat és quelcom que he hagut de treballar”.

I d’aquí, a recordar un dels moments més impactants que ha protagonitzat en l’últim programa de La isla de las tentaciones. En ell, se la va veure plorar desconsolada davant de la confessió d’un dels participants, que deia tenir por a perdre la seva parella. A l’Emma García li va agradar veure-la tan emocionada: “Què bé que mostris això, perquè al final tots som persones i les vivències de cadascú estan allà”. El que no s’esperava era que Sandra donés encara més detalls: “Jo no estava en el meu millor moment allà”.

“Quan la vida et trenca, és veritat que esquinça la part que ha d’esquinçar-se. Te n’adones que has d’acceptar el patiment i travessar-lo. En aquell moment em vaig trobar amb els nois trencats i no els podia dir res perquè tot està en el seu cas i han de viure aquest viatge. Has d’acceptar que hi ha hagut una ruptura, que t’han trencat el cor i que això forma part de l’aprenentatge de la vida. Has de transitar aquesta tristesa i has de saber que després de plorar, vindrà una altra cosa”, ha reflexionat.

En aquest moment tots pensaven en la seva ruptura amb Nagore Robles, la presentadora amb qui trencava aquesta primavera després de donar-se una segona oportunitat: “L’amor m’ho ha donat pràcticament tot i encara m’ho dona, encara que he patit mot per amor. Jo sempre estic buscant amor arreu perquè és el meu motor i m’agrada estimar a la gent”.

Sandra Barneda promociona el llibre | Telecinco

Emma García i Sandra Barneda recorden els rumors sobre la seva mala relació

Sandra Barneda s’ha retrobat en un plató de televisió amb Emma García, amb qui l’havia envoltat molts rumors de mala relació. Ara n’han parlat per primera vegada: “M’emociono de veure l’Emma, dic de debò que m’agrada estar amb ella perquè ens tenim molta estima. Ens hem vist en moltes circumstàncies i no hem de gastar el temps en paraules. Sempre ens hem mirat als ulls, no hem dit moltes coses. Hem estat sempre companyes, tot i que hi ha hagut moments de posar-nos a prova. Han intentat enfrontar-nos, però no ho han aconseguit”.

Emma García i Sandra Barneda parlen de la seva relació | Telecinco

