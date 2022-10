Sandra Barneda sorprèn en posar-se a plorar desconsoladament a televisió

Sandra Barneda empatitza molt amb els concursants de La isla de las tentaciones, el que ha demostrat en diverses ocasions. Ara bé, poques vegades se l’havia vist tan emocionada en el reality tenint en compte que no ha pogut evitar les llàgrimes. La presentadora barcelonina s’ha posat a plorar en veure que Samu mostrava pànic a què la relació amb Tania es trenqui definitivament.

El noi no va tenir una foguera fàcil, el que ha lamentat en aquesta conversa amb Sandra: “He passat una nit molt dolenta. Pensar que la perdré… No sé”, ha dit visiblement trencat. Ha estat llavors quan l’escriptora s’ha mostrat molt emocionada: “És supermaco que moris d’amor per ella. Tots hem viscut això, em sents? Tots ens hem trencat per amor i no passa res. Has de ser valent i això és també mostrar que a l’amor et pots trencar”, ha dit en una de les escenes més maques del programa d’aquest dijous.

Sandra Barneda plora a La isla de las tentaciones | Telecinco

Mario i Laura protagonitzen una foguera molt intensa a La isla de las tentaciones

Una altra de les fogueres més intenses ha estat la de Mario, que després de pensar-ho molt accedia a reunir-se amb la Laura. Un cop allà, s’ha abraçat a ella i li ha preguntat a l’oïda per què s’havia comportat d’aquesta manera.

Ella ha reconegut que s’ha equivocat i li ha demanat perdó per fer-se un petó amb un dels temptadors i per ocultar-li que li havia estat infidel amb Álvaro Boix abans d’entrar al reality. Ella ha assegurat que li havia dit i que havia estat Mario qui li va demanar que no digués res, el que ara ell nega taxativament. Ha estat llavors quan el noi ha perdut els nervis, l’ha acusat de ser una mentidera i ha marxat de la foguera entre crits i insults: “Ets una pocavergonya. Ara em vols deixar a mi de mentider en dir que sabia això de l’Álvaro? I a més a més deixes caure que he estat amb una altra noia?”.

Mario abandona la hoguera de confrontación con Laura 💥 “¿Me vas a dejar a mí de mentiroso, de que sabía lo de Álvaro y de que encima he estado con otra?” #LaIslaDeLasTentaciones5 https://t.co/qrmrbBssG0 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 21, 2022

Javi, protagonista del moment més surrealista del programa de dijous

L’arribada de l’Álvaro també ha desestabilitzat una altra parella, la de Claudia i Javi. El noi li ha demanat una cita a la concursant i li ha deixat clar que sent molta atracció per ella, el que a ella sembla que li ha agradat. En Javi, en veure l’escena posteriorment, ha tingut una sortida que ha acabat viralitzant-se. Per què? Tot arribava amb una confessió de la seva xicota, que ha dit que li agraden els nois amb cabells foscos i els ulls clars. En sentir-ho, el Javi no ha pogut dir: “Ai mira, com jo“. El noi té els ulls de color marró fosc, per la qual cosa bona part dels teleespectadors s’han mofat del seu comentari.

Claudia: Mi prototipo es un chico moreno, con los ojos CLAROS

Javi: Cómo yo



SI LOS TIENE NEGROS ME DA ALGOOOOOOOOO#LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/279RWWziQh — piarsan 🤍 (@piarsan_) October 20, 2022

españa buscando los ojos claros de javi #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/tjio1FA6td — isma mota (@motaisma) October 20, 2022

Sara i Manuel abandonen La isla de las tentaciones

La gran sorpresa de l’última gala havia estat l’anunci que una de les parelles hauria d’abandonar el concurs per tal que una parella nova pogués entrar. Havien de ser les noies les qui decideixin qui marxaria. Després de debatre-ho molt, han arribat a la conclusió que la millor decisió era que fos Sara i Manuel els qui marxessin perquè eren els qui menys estaven gaudint de l’experiència: “M’alegro molt d’haver-vos conegut”, ha dit en l’acomiadament de les companyes.

En el seu lloc han entrat Ana i Cristian, dos murcians que surten des de fa dos anys i mig. Creuen que la gelosia suposa el principal problema de la seva relació, ja que ella diu que no posaria la mà a la foguera per ell perquè no hi confia.