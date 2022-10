Així és la nova parella de Sandra Barneda: neerlandesa, ballarina i mare

Sandra Barneda té nova parella, amb qui l’han fotografiat en un passeig molt romàntic pel parc del Retiro de Madrid. En les imatges que han publicat aquesta setmana es veia la presentadora de Telecinco d’allò més còmplice amb aquesta dona rossa, de qui en cap moment no es revelava la seva identitat. Ara, però, només 48 hores després, s’ha sabut qui és i a què es dedica.

La primera sorpresa és que no és una noia catalana, de fet és estrangera. Així ho revela Vanitatis, que assegura que es tracta d’una ballaria neerlandesa molt exitosa. La revista s’atreveix a posar noms i cognoms a la nova xicota de Barneda: es tractaria de Pascalle Paerel, exballarina de l’Òpera Nacional dels Països Baixos. A més a més, és llicenciada en Dret i cofundadora d’una agència de models pensada per a ballarins professionals. La noia viu a Amsterdam i no se sap com ha conegut la presentadora barcelonina, però ambdues se segueixen a Instagram.

No estaba nada preparada para ver a Sandra Barneda con su nueva pareja pic.twitter.com/d4XRcnrvDY — Fer (@ferlhc) October 5, 2022

Qui és Pascalle Paerel? Ballarina, neerlandesa i mare d’una nena d’un any

Pascalle Paerel, com dèiem, va dedicar-se al món de la dansa durant molts anys i va arribar al més alt. La van contractar a l’Òpera Nacional dels Països Baixos, el que demostra que les moltes hores de dedicació van tenir els seus fruits. Quan va deixar de dedicar-se professionalment a ser ballarina, va optar per continuar lliga a aquest món empresarialment parlant. Va cofundar una agència de models que intenta donar una “segona vida” a aquelles professionals de la dansa que han de deixar de ballar en començar a fer-se més grans.

Això pel que fa a la seva vida professional, però què se sap de la seva família? La noia presumeix públicament de la seva homosexualitat, fins i tot a la biografia del seu perfil d’Instagram en què té la bandera LGTBI+ al costat de la neerlandesa. Pascalle ha estat parella d’una dona brasilera durant set anys, la que es va quedar embarassada de la seva filla. La nena va celebrar el primer aniversari el passat mes d’agost, moment en què no queda clar si la parella continuava junta o no perquè no van publicar cap foto familiar. Ha trencat amb ella, doncs? Això explicaria que ara aparegués de la mà de Sandra Barneda… però cap de les dues no s’ha pronunciat al respecte.

Així és la nova parella de Sandra Barneda | Instagram

La nova parella de la presentadora és una ballarina holandesa | Instagram

També és mare d’una nena d’un any | Instagram

De moment Sandra Barneda no ha parlat d’aquesta nova relació. No ha confirmat ni desmentit que aquesta ballarina sigui, efectivament, la mateixa noia rossa amb qui l’han captat per Madrid. El temps dirà si és una aventura o si inicien una relació més formal encara que sigui a distància.