Nagore Robles pren una decisió que trenca definitivament amb Sandra Barneda

Nagore Robles i Sandra Barneda van trencar la seva relació inesperadament el passat febrer, després de donar-se una segona oportunitat que tampoc no va funcionar. En un primer moment, totes dues van voler deixar clar que havia estat una decisió presa de mutu acord i que continuarien estimant-se moltíssim. La col·laboradora dels realities de Telecinco va publicar una carta en què assegurava que tenia “el cor ferit” i que superar la separació li estava resultant molt dur, però des de llavors tot han estat bones paraules cap a la seva excompanya. De fet, fa només uns dies deia que li desitja “el millor” a Sandra… una actitud amistosa i cordial que contrasta amb el gest que acaba de tenir.

Sandra Barneda ha refet la seva vida amb una ballarina holandesa, el que ha donat ales a certs mitjans per especular sobre com s’hauria pres aquesta novetat la seva ex. Nagore no s’ha pronunciat al respecte, però alguns seguidors s’han adonat que curiosament fa pocs dies ha decidit deixar de seguir el compte d’Instagram de Sandra Barneda. Efectivament, ho hem comprovat i així com l’escriptora sí que la segueix a ella, Nagore ja no figura entre els seguidors de la catalana.

Aquesta notícia pot donar lloc a moltes interpretacions, però sembla clar que la més factible és que hagi volgut deixar enrere definitivament la relació amb Barneda i que, per això, ja no li interessaria saber les novetats que va publicant en el seu Instagram. Si les coses entre elles estan malament, només ho saben les dues protagonistes d’aquesta història de desamor.

Sandra Barneda sí que és seguidora del perfil de Nagore | Instagram

Nagore Robles nega haver estat plorant en les fotos que ha publicat una revista

Aquesta setmana, Nagore ha estat notícia en ser la protagonista d’unes fotos molt impactants que la revista Diez Minutos decidia posar en portada. En elles, se la veia asseguda al parc amb molt mala cara i les mants tapant-se en un gest típic de qual algú està plorant desconsoladament. Els periodistes van donar per fet que estava “trencada” i “entre llàgrimes”, el que va col·locar-la en el centre de tots els focus.

Unes hores després, ha publicat un vídeo en què dona la seva versió de la història; la que no té res a veure amb la realitat que explicava la revista: “Em passo per aquí per dir que és totalment mentida que estigués plorant sense consol quan van fer-me aquestes fotos. Aquesta no és la primera vegada que aquesta revista tan qüestionable publica una portada falsa sobre mi, el que ja està en mans de la justícia. Vull tranquil·litzar totes aquelles persones que m’estan escrivint perquè aquesta informació és absolutament incerta”.

Nagore reacciona a les fotos que han publicat sobre ella | Instagram

“El dia en què em van fotografiar, era un d’aquells matins de molt de sol. Si em van captar així és perquè el reflex del sol em molestava, raó per la qual també em tapo la cara en l’altra fotografia per poder veure bé el mòbil. Era un matí totalment tranquil com els que tinc cada dia en què passo pel parc del Retiro amb el meu gos. Només volia dir-vos que tot està superbé i que aneu amb compte amb aquest tipus de coses”, ha advertit en aquest comunicat en forma de vídeo.