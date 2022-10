‘Joc de cartes’ captiva amb l’engany d’un xef i dos zeros a les puntuacions

TV3 ha estrenat la nova temporada de Joc de Cartes amb una primera emissió que, certament, no ha deixat indiferent a ningú. Tenia raó Marc Ribas quan ens comentava en l’entrevista promocional que aquest seria “un programàs brutal“, tenint en compte tot el que ha arribat a passar. L’objectiu era trobar el millor xef jove del Vallès Occidental, però el que van acabar trobant-se és amb el pitjor impostor de tota la comarca. El programa demana que els participants siguin xefs, un requisit indispensable que el Sergi Cobaleda no va complir… L’engany va acabar descobrint-se aviat i els companys li van fer pagar amb crítiques i puntuacions baixes.

El Sergi Cobaleda, el gran protagonista del primer Joc de cartes

El cap de cuina del Can Sidro deixava clar des del començament que faria parlar. Com es va presentar? Amb prepotència: “Soc una persona a qui li agrada anar ben vestit sempre, m’agrada veure’m guapo i jove. M’agrada mirar-me i pensar que soc un tio més bo quan em miro. Guanyaré Joc de cartes perquè soc el millor i cuino superbé“, una promesa que no va acabar complint, però anem a pams.

El Sergi ha estat el protagonista de Joc de cartes | TV3

Els seus contrincants eren la Tina Veloso, una cuinera pluriocupada que barreja gastronomia japonesa, brasilera i hawaiana al Kisamba. També va destacar el paper del Víctor Manuel Pajares, un xef i DJ que els va posar tots a prova en tenir diverses al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. I, finalment, l’Àlex Ruano de Can Mauri, cap de cuina d’un restaurant familiar amb granja pròpia que va reconèixer que li agrada donar a menjar a les gallines.

Crítiques constants, molta tensió i equivocacions greus

En Sergi va ser el més poca-solta de tot el programa, tot demostrant moltíssima facilitat per criticar les cuines i els plats que preparaven els companys. Això s’ha evidenciat en les notes que els hi ha posat, totes exageradament baixes. Alhora, els altres van adonar-se ràpidament que de cuina no en sabia gaire… el que van saber en encadenar un error rere un altre quan li preguntaven com es preparaven certs plats. La seva equivocació més viral? Quan va preguntar què era la llet de tigre i d’on sortia.

Els companys no es fiaven ni un pèl d’ell, el que els va donar ales per buscar el nom a Google. En fer-ho, ràpidament els va aparèixer promocionant-se online com a relacions públiques i wedding planner… no com a xef. Tampoc no el va ajudar equivocar-se i servir un plat al Víctor que podria haver acabat en ensurt, ja que no va tenir en compte la seva al·lèrgia i això va suposar un 0 directe de l’afectat i també d’un altre dels companys. Molt poques vegades s’havia posat aquesta nota en el concurs de TV3, el que demostra la gravetat del tema.

La taula de confrontació va ser molt divertida, tenint en compte tots els retrets que s’havien de fer encara. L’actitud del Sergi va ser lamentable, ja que res no li semblava bé i així ho demostrava. Quan va veure les notes dels companys, va mostrar-se molt indignat: “Els meus companys em tenen enveja i les puntuacions han estat injustes, no han estat objectius. El menjar del meu restaurant no es mereix un 0, fa 25 anys que treballem. I jo no sóc metge, però veient l’actuació final que hi ha hagut a la taula em sembla una mica estrany perquè si et dona una al·lèrgia no continues gravant… Tots han anat a atacar-me perquè tenien por que algú com jo pogués guanyar”.

El Sergi no s’agafa bé les valoracions rebudes dels seus companys

🔄 Mereixia menys encara

Marc Ribas descobreix l’engany d’un dels concursants

Era l’Àlex, qui acabaria convertint-se en el guanyador final, qui l’acusava directament de ser un estafador: “Ets una estafa, tu no cuines i t’hem posat un 0 en el menjar perquè has causat una intoxicació, jo t’hauria tret la targeta vermella directament”. Era llavors quan prenia la paraula el Marc Ribas, que confirmava que el programa s’havia adonat de les trampes: “Has enganyat el programa de Joc de cartes perquè tu no ets cuiner“. Finalment va quedar en tercera posició, per davant de la Tina que va pagar car haver servit un sushi que no va agradar ningú.

Aquesta primera emissió va tenir un èxit aclaparador a les xarxes, que ràpidament va omplir-se d’un munt d’aplaudiments per l’entreteniment que havia ofert. L’estrena també ha fet rècord d’audiència amb 473.000 espectadors i un 23,5% de quota, el que les converteixen en les millors dades des del 23 d’octubre del 2019.