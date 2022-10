Elena de Borbó i Felip VI protagonitzen una forta discussió telefònica

Elena de Borbó ha rebut una forta esbroncada del germà, Felip VI, que l’hauria recriminat que continuï sense controlar els seus fills. La queixa estaria motivada per l’última polèmica que ha protagonitzat Froilán, a qui han enxampat barallant-se amb un altre noi en una discoteca passades les cinc de la matinada. La discussió engegava quan el Borbó s’adonava que l’altre l’estava fotografiant, un gest que hauria estat suficient perquè esclatés ple de fúria.

L’actitud del fill gran d’Elena no agrada gens a Felip, ja que sap que cada discussió en públic fa una mica més de mal a la imatge pública de la Corona. Per tal d’intentar posar-hi remei, hauria trucat directament a la germana per exigir-li que prengui mesures: “Felip ha trucat la germana per demanar-li que cridi l’atenció de Froilán d’una vegada. Desgraciadament, el jove passa de les advertències i viu la vida esbojarrada en les nits madrilenyes. La seva passió per les festes no té límit i els pares no saben com aturar-li els peus”.

Elena de Borbó, farta dels tocs d’atenció pels fills | Europa Press

Elena de Borbó, farta de les esbroncades telefòniques del germà

Aquesta no ha estat l’única trucada del monarca a la germana gran per exigir-li que aturi aquesta conducta destructiva dels fills. En els últims anys han estat Froilán i Victoria Federica els responsables dels titulars més durs contra la Casa Reial, el que Felip vol tallar de soca-rel.

El mitjà recorda que, ara fa tres anys, la Casa Reial hauria trucat de males maneres a Elena en veure que la filla petita anava de discoteca en discoteca tot cridant l’atenció i generant titulars. Ella, indignada, hauria optat per trucar directament el germà: “Van protagonitzar una baralla telefònica molt bèstia, una conversa molt pujada de to amb retrets i al·lusions entre els germans i també contra Letícia”.

Amb això es demostra que la relació actual entre els germans no és gaire bona, tenint en compte que últimament només parlarien per esbroncar-se per l’actitud dels fills d’Elena. La situació deu ser tensa ara que Froilán continua fent de les seves mentre que Victoria Federica es passeja pels photocalls en la seva nova faceta d’influencer.