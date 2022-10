Joan Carles es retroba amb la germana, cega i enamorada des de fa 50 anys

Joan Carles de Borbó continua amagat en el seu palau daurat d’Abu Dhabi mentre els titulars escandalosos sobre Letícia continuen multiplicant-se. Ara s’està parlant d’un altre membre de la família, per això, sobre la vida de la germana petita de l’emèrit. Ens referim a Margarida de Borbó, que hauria demanat al marit que li regalés un viatge fins als Emirats Àrabs per poder trobar-se amb el germà, a qui no veu des de la seva visita a Sanxenxo del passat mes de maig.

Aquesta excursió ha donat ales a Pilar Eyre per treure a la llum informació sobre la seva vida, la que no ha estat molt agradable. La dona va néixer cega i ha tingut molts problemes perquè la mare va negar-se a què internés en un centre especialitzat per a invidents: “La nena va sortir entremaliada i embolicadora que participava de les bogeries dels germans com una més. A Estoril li deien que entrés al mar i nadés cap a la dreta, el que ella feia sense adonar-se que cauria per una cascada horrorosa”.

La boda de la germana de Joan Carles, un desastre

Diu que era una nena feliç que no era conscient de la seva discapacitat: “Un dia, la mare se la va trobar banyant uns nens gitanos mentre les mares l’escridassaven i l’acusaven de segrest. L’única explicació que va donar és que els nens estaven bruts i li feien pena”. Quan ja era més gran, sembla que el germà la portava de festa amb ell i sempre demanava a algun noi que la vigilés perquè li feia por que algú s’aprofités d’ella. Quan va començar a sortir amb el metge Carlos Zurita, el seu marit actual, a la resta de la família no li agradava que no tingués sang reial, però finalment els van permetre que es casessin.

La germana de Joan Carles, en la seva última imatge pública | Europa Pres

La boda de Margarida i Carlos va ser polèmica, tal com recorda ara la periodista, ja que el nuvi va convidar com a testimoni el gendre de Francisco Franco i això no va agradar al pare de Joan Carles: “El va obligar a anul·lar aquesta invitació, el que va resultar molt violent per a Carles”. En aquella època, pare i fill no tenien bona relació i això va tenir conseqüències en la boda de Margarida: “Joan va col·locar Joan Carles i Sofia a un lloc secundari en el banquet. La boda va ser un infern”.