Lucía, embarassada d’Isaac ‘Lobo’ un mes després d’anunciar la ruptura

Lucía va ser una de les estrelles de La isla de las tentaciones, quan va mostrar la seva vena més rancorosa amb Manuel quan aquest va ser-li infidel. Van dir-se de tot durant el programa, el que van acabar separats. La sorpresa més gran va ser que s’emboliqués amb Isaac Lobo, que havia estat anteriorment amb la seva companya Marina. Era més que evident que el català no és molt fidel, que diguem, però Lucía confiava que canviaria i li donava una oportunitat. Van estar junts fins al passat mes de febrer, quan ella va decidit trencar la relació amb ell en enxampar-lo al llit amb una altra noia. Arran d’allò s’hauria assabentat de més infidelitats encara, el que no voldria perdonar.

Quin és el problema? Que poc després de la ruptura va assabentar-se que estava embarassada. Així ho ha confirmat en directe a Baila conmigo, el nou programa de Nagore Robles a Cuatro. Una autèntica bomba que complica encara més les coses entre ells, ja que van acabar la relació de molt males maneres i ara hauran d’afrontar l’embaràs quan no són parella ni tenen bon rotllo. Lucía començava a plorar, quan Nagore li preguntava si estava contenta i era feliç.

“Em comprometo a explicar-ho tot en detall dilluns vinent. Ara vull anar a casa amb la meva família… No sabia com dissimular més l’embaràs i estava molt nerviosa. Estic bé i estic contenta”, deia poc després de reconèixer que aquest embaràs els ha enxampat per sorpresa.

Poc després era l’Isaac qui parla sobre la seva futura paternitat en un vídeo d’Instagram: “Bé, nois, ja us heu assabentat de la notícia. Crec que no era el moment, però al final és una bona notícia perquè un fill només porta coses bones. No he dit res abans sobre el tema perquè volia respectar-la, però crec que era una cosa que havíem d’explicar els dos. Ella ha decidit explicar-ho allà, doncs tampoc no me’n puc fer càrrec. Ara que ja ho sabeu, esperem que tot vagi bé, que ella es cuidi bé i estigui bé”.