Leonardo DiCaprio, de festa per Barcelona en un iot de luxe amb cinc noies

Leonardo DiCaprio ha gaudit de la nit barcelonina durant una escapada exprés a la capital catalana. L’exitós actor de Hollywood ha escollit Barcelona per desconnectar de la rutina i fer un sopar de negocis en un dels millors restaurants de la ciutat, en el que ha estat acompanyat de dos magnats d’èxit mundial. El seu objectiu era que aquest viatge romangués en el més estricte secret, però el fotògraf Jordi Martín l’ha enxampat de festa en un local de la zona alta.

Així ho ha explicat a Socialité, el programa de tafaneries de Telecinco dels caps de setmana: “Sabem que ha arribat en jet privat i que, des d’aquí, ha posat rumb directament cap a un restaurant molt luxós per compartir un sopar de negocis amb dos empresaris que són amics seus. La trobada s’ha allargat fins a última hora de la matinada i, tot just després, han anat de festa a un dels locals d’oci més coneguts”. La festa no acaba aquí, però, ja que després els esperaven en un iot valorat en 200 milions d’euros i capacitat per a 16 convidats i 25 membres de la tripulació.

Així és el iot que ha llogat l’actor a la capital catalana | Telecinco

Leonardo DiCaprio, acompanyat de cinc noies en un iot molt luxós

Hauria estat en aquesta embarcació on hauria vist l’actor acompanyat de cinc noies, el que sorprèn tenint en compte que en aquests moments estaria mantenint una relació amb la model Gigi Hadid: “L’americana pot estar preocupada perquè Leonardo va convidar cinc noies a les qui no coneixia de res. A més a més, les hauria demanat màxima discreció i, per aquest motiu, hauria prohibit que fessin servir els telèfons mòbils i que es fessin cap fotografia amb ell”.

Jordi Martín té informació sobre el cap de setmana de Leonardo DiCaprio a Barcelona | Telecinco

La història agafa encara més rellevància en sortir a la llum la identitat d’una d’aquestes noies: “He pogut saber que una de les cinc acompanyants de Leonardo DiCaprio és amiga íntima de Clara Chía, la novia de Gerard Piqué”. Ara totes les mirades se centren en l’actor, a qui tornen a envoltar els rumors d’infidelitat quan fa poques setmanes que se’l relaciona amb Gigi Hadid.