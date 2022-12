Laura Escanes diu quants diners té al banc i com és ara la seva vida íntima

Laura Escanes ha reaparegut en una entrevista a La Resistencia, espai que ha aprofitat per mostrar la seva cara més divertida i per fer unes quantes confessions personals. El primer que ha deixat caure és que veu TV3 i, més concretament, que és fan de l’APM: “Conec aquest vídeo perquè a Catalunya tenim l’APM en què el mostren tota l’estona”.

El presentador va intentar que connectés el telèfon a la pantalla del programa per poder tafanejar què hi té, però ella s’ha negat en rodó: “No, no. No ho faré, t’ho juro pel que més vulguis. La gent diu que no té res a ocultar, però jo sí que amago moltes coses”. En aquest punt, ha volgut que respongués les típiques preguntes del programa: quants diners té al banc i quantes relacions sexuals ha mantingut aquest últim mes. Sobre la primera pregunta, ha dit que té 50.000 € al compte, el que el presentador no s’ha acabat de creure. I pel que fa a la vida amorosa? Cal destacar que actualment està sortint amb Álvaro de Luna, el cantant de Juramento eterno de sal amb qui ja es deixa veure pel carrer: “La vida està per divertir-se. Només et diré que he tingut un bon mes sexualment parlant“.

Laura Escanes explica per què no va continuar el pòdcast amb Risto

David Broncano també li ha preguntat pel pòdcast que acaba d’estrenar, un que fa tota sola després de la ruptura amb Risto -i consegüent cancel·lació del que feien junts-: “Crec que tots els projectes així professionals en parella estan tenint mala sort últimament… La relació amb el meu exmarit va acabar i, per tant, ara he fet un altre pòdcast. Quan vam tallar ja no es va plantejar que continuéssim fent-lo junts, si ho fas és buscar el morbo. Ja es malinterpreta tot sense fer-ho, doncs imagina’t fent-ho”.

Laura Escanes es traslladarà a una casa nova a partir del gener, un canvi de domicili del que ha donat detalls: “La idea era que em comprés un pis, ja que tenia els diners. Estava estalviant per als diners i el setembre vaig començar a mirar pisos i el primer dia, els paparazzi em van veure entrant al pis pilot. Jo no m’ho podia creure. I no ho entenc. Quin interès té? Ja t’han tret una vegada, doncs prou”.

Paparazzis y no paparazzis. No vayáis a las casas de los demás y publiquéis sus direcciones. No se puede normalizar el acoso. Da miedo. pic.twitter.com/6FEkANHQQw — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 15, 2022

Laura Escanes revela que Dulceida no vol anar a La Resistencia perquè no li cau bé David Broncano

Hi ha hagut molta insistència per part del presentador en què les influencers més famoses siguin barcelonines, el que ha dit que pot ser un problema per a María Pombo per la seva ideologia de dretes. Laura Escanes ha seguit la broma, però ha deixat clar que totes són amigues i que no suposa cap problema que moltes siguin catalanes. I Broncano ha continuat: “Segura? Això no és una estratègia de la Generalitat?”.

Li ha preguntat si considera que hi ha algun grup d’influencers que manin per sobre de la resta i ella ha volgut negar-ho: “Què va. A més a més, si som unes pringades! En moltes coses no decidim nosaltres. Si haguéssim d’escollir potser diria Dulceida… Vols que la truquem? Perquè crec que no li caus molt bé. I potser no ho hauria d’haver dit i ara la faig grossa”. Li ha enviat un missatge en què ha demanat que la truqués perquè era urgent, però no ha funcionat”.

Esto solo se puede solucionar con la visita de Dulceida al programa. Si eres conocidx/amigx suyo, enviadle esto. Aida, vente, joder, si esto es una puta mierda.#LaResistencia @LauraEscanes pic.twitter.com/Th09TrjN4f — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 15, 2022

A María Pombo le están ocultando COSAS. Creo que va a empezar a pedir el DNI a sus amigas, como los puertas en los garitos. #LaResistencia @LauraEscanes pic.twitter.com/8Lq5HC7A5A — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 15, 2022

Una entrevista en què Laura Escanes ha deixat clar que està bé, contenta i amb ganes de gaudir d’aquesta nova etapa de la vida, sense Risto i amb una nova relació que la té molt il·lusionada.