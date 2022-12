Tamara Falcó té nova parella, un amic ric de l’expromès

Tamara Falcó torna a ser protagonista de l’actualitat per una novetat en la seva vida amorosa. La filla d’Isabel Preysler va atraure tota l’atenció mediàtica quan va suspendre el compromís amb Íñigo Onieva. La premsa rosa va enxampar-lo quan l’enganyava amb una altra noia, un escàndol que va forçar-la a trencar la relació. Doncs ara la història es complica perquè diuen que Tamara té nova parella i que el xicot és, precisament, amic de l’ex.

Ha estat El Programa de Ana Rosa qui ha tret a la llum la nova relació de la socialité: “Tamara té una nova parella i la cosa va molt bé. Parlem d’Hugo Arévalo, que forma part del grup d’amics d’Íñigo Onieva. Tots dos estan il·lusionats i bastant entregats a la causa“.

Soci d’empreses grans, Hugo Arévalo és un home de negocis madrileny i amb arrels gallegues molt exitós de 35 anys. Es coneix amb Tamara des de fa anys, però s’haurien fet més amics després de la ruptura amb l’ex.

Íñigo Onieva reacciona a la nova relació de Tamara Falcó | Telecinco

Així ha reaccionat Íñigo Onieva a la nova relació de Tamara Falcó

El programa ha enviat una reportera a la casa d’Íñigo per obtenir la seva primera reacció a la notícia. No ha volgut dir res sobre la relació del seu amic amb la seva ex i tampoc no ha confirmat que s’hagin discutit per Whatsapp, però diuen que la seva cara “ho deia tot”: “Els seus gestos reflectien el dolor que estava sentint per dins”, han dit en unes declaracions amb les que han volgut descriure com se l’han trobat.

Pel que han dit fonts properes a Íñigo i Tamara, la relació amb el seu amic és molt recent i encara no volen posar etiquetes. No l’han formalitzat de moment, però és probable que la tertuliana respongui davant les càmeres dels programes del cor.