Nacho Palau, amb por i “dies complicats” en la guerra contra el càncer

Nacho Palau continua immers en la batalla contra el càncer de pulmó, el que li van diagnosticar a finals d’aquest estiu. Feia dies que no se sabia res de l’escultor, famós per la seva relació de més de vint anys amb Miguel Bosé. Ara, fonts properes han donat informació sobre el seu estat a El Español: “El procés està sent molt dur i té dies especialment complicats. Tot va pel camí correcte, per això. Ell és fort i té una gran esperança, el seu principal estímul és l’escalfor dels seus quatre fills”.

Com passarà aquest Nadal? “Les dates seran regulars per tot el que simbolitzen, però intentaran passar-ho el millor possible pels petits”. De fet, revelen que els quatre germans (que recordem que viuen separats) estan veient-se “amb més freqüència“. De moment, el judici per la custòdia dels fills ha quedat paralitzat fins a nou avís.

També deixen clar que la mare de Nacho Palau ho ha passat malament i ha patit en veure’l en aquesta circumstància: “El pitjor ha passat, però queda la por. Almenys està esperança que aquest equip i aquest metge curin el seu fill”. La dona també va ser diagnosticada amb un càncer, una mala notícia que va haver d’enfrontar i que va haver de compaginar amb la malaltia del fill només dos mesos després.

Novetats en l’estat de salut de Nacho Palau | Instagram

Nacho Palau, pendent de l’evolució després de la quimioteràpia

El dia que Nacho va treure a la llum que estava malalt, ho va fer en un comunicat en el seu perfil d’Instagram en què aplaudia que haguessin sabut què és el que tenia perquè havia estat temps amb símptomes i sense diagnòstic: “Estic passant per un càncer pulmonar que fins ara no tenia nom ni tractament, el que començaré immediatament”.

Ha rebut les sessions de quimioteràpia i els primers resultats han estat bons. De moment els queda mantenir l’esperança i confiar que hagin pogut eliminar el càncer definitivament i sense conseqüències greus.