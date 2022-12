Aitana i Miguel Bernardeau trenquen en plena promoció de la seva sèrie

Aitana i Miguel Bernardeau haurien decidit trencar la seva relació per sorpresa després de quatre anys junts. La decisió, que treu a la llum la revista Lecturas en exclusiva, ha enxampat tothom desprevingut perquè res feia preveure que haurien decidit emprendre camins per separat. De fet, aquesta darrera setmana els hem vist junts en un munt d’actes que han fet per promocionar la sèrie de Disney + que protagonitzen junts.

El mitjà deixa caure que fa dies que viuen separats, ja que tenen fotografies que demostren que l’actor ha tornat a la casa dels pares. Cap dels dos no s’ha pronunciat sobre aquesta presumpta ruptura, la que és del tot inesperada. En sortir a la llum aquesta informació, molts especulen que podrien haver decidit callar-s’ho i fer veure que continuaven junts durant les primeres setmanes de promoció de la sèrie perquè res no espatllés l’estrena.

Miguel Bernardeau i Aitana, seriosos en la presentació de la sèrie | Europa Press

Aitana i Miguel Bernardeau estarien mantenint la ruptura en secret per no restar protagonisme a la sèrie

Davant dels periodistes s’han mostrat encantadors i còmplices entre ells, com per exemple quan la cantant d’Operación Triunfo reia davant la confessió en català del seu xicot. En aquella ocasió, en Miguel reconeixia que una de les poques paraules que li havia ensenyat l’Aitana en català era “fills”, el que ella ràpidament intentava justificar perquè la premsa no pensés que era perquè volien tenir un nen en comú. Allò va ser el que va pensar-se en aquell moment, que no volia que s’especulés amb què farien un pas més enllà. Però realment es va escandalitzar perquè ja havien tallat per llavors?

El que no s’han filtrat són els detalls i els possibles motius d’aquesta ruptura. Sempre costa treballar amb la teva parella, però precisament ells han assegurat en un parell d’entrevistes recents que no han discutit pràcticament en aquests mesos de gravació.

Aitana i Miguel Bernardeau haurien trencat després de quatre anys | Lecturas

La parella ha conviscut durant un any en el xalet de l’Aitana, el que s’ha comprat a pocs metres de la casa dels pares del Miguel. Ara sembla que l’actor hauria marxat de casa, el que ha donat ales a la revista per dir que han tallat i que de moment han arribat a l’acord de mantenir la notícia en secret. Els més malpensats podrien pensar que es tracta tot d’una estratègia de màrqueting perquè es parli d’ells i, així, que tingui més repercussió la sèrie que protagonitzen. De moment, cap de les teories no es descarta. El temps dirà si confirmen o neguen la informació, una notícia que ja els ha col·locat al centre de la diana.